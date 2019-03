Muniesa, Planas o Valery, les alternatives per al lateral esquerre

Raúl García va ser l'únic fitxatge que va realitzar el Girona en aquest darrer mercat d'hivern. No per ser l'únic va ser senzill de tancar, ja que, durant la negociació per incorporar el lateral esquerre gallec, el Leganés volia incloure-hi, tant sí com no, una clàusula per la qual no es pogués enfrontar als madrilenys. Així va ser i finalment Raúl García va rebre la carta de llibertat per comprometre's fins al 30 de juny amb el Girona. D'aquesta manera, el defensa gallec, titular les últimes quatre jornades, no podrà jugar dissabte a Butarque i això farà que Eusebio hagi d'innovar un nou lateral esquerre. De possibilitats en té, no pas com en altres moments de la temporada. El que té més números sembla Muniesa, malgrat ser un central pur. L'altra opció és Valery Fernández o Carles Planas. El de l'Escala ha desaparegut de les convocatòries arran del canvi de sistema, mentre que el vallesà fa poc que ha deixat enrere uns problemes musculars.