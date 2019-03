Cristhian Stuani: «Si haig de triar un gol que sigui el primer amb el Girona»

Cristhian Stuani, amb 38 gols entre Lliga i Copa, és el màxim golejador històric del Girona al futbol professional, per davant de Jandro (37) i Felipe (35). És, també, l'autor del primer (i del segon) gols del club a Primera divisió, i segons explicava ahir en una entrevista facilitada pel Girona, si ha de triar només una de les dianes que ha marcat de blanc-i-vermell, escull aquella. Era el 19 d'agost de 2017, Montilivi lluïa com mai amb 11.511 aficionats, i en tres minuts, del 22 al 25, el golejador va situar un 2-0 al marcador davant l'Atlètic de Madrid que ni els més optimistes es podien esperar. Granell va fer una centrada mil·limètrica a dins l'àrea que Stuani va rematar impecablement de cap per sobre la defensa per batre Oblak. Tot i que el Girona va jugar bona part de la segona meitat amb un de més per l'expulsió de Griezmann, l'Atlètic va acabar empatant 2-2.

«No soc d'elegir els meus gols favorits. Tots són importants. Però si n'haig de triar un amb el Girona, que sigui el primer, sempre és el mes difícil. Pel club va ser un gol històric», va subratllar ahir en l'entrevista. Stuani és dels que creu que «tots els gols són importants. Cada un et dona una cosa. Per guanyar, per puntuar o per posar-te més a prop d'un resultat positiu. És complicat quedar-se'n amb un o dos», reflexionava. Això sí, el pitxitxi del Girona té clar que van tots dedicats «als meus dos fills i a la meva dona, que sempre estan amb mi. Ho gaudim tots junts i em sento afortunat de tenir una família tan bonica».



Millorant amb el temps

Stuani va començar a jugar a futbol a Tala (Uruguai) quan tenia sis anys i ja sempre «volia fer gol». Considera que de petit «vaig tenir la sort de jugar en un bon equip, amb bons companys, i ens vam acostumar a guanyar els tornejos on participàvem. Aleshores, esclar, el més important era divertir-se i aprendre, però des de petit que he tingut aquesta mentalitat de fer gols i guanyar partits».

També considera Cristhian Stuani que «he millorat al llarg del temps. He intentat perfeccionar la definició. És clau saber com definir en cada situació, en cada jugada, quan t'arriba la pilota. Has de saber com fer-ho per posar problemes al porter i poder-lo sorprendre». En aquest sentit també va deixar clar que «no m'agrada parlar de mi, això ho deixo pels altres. Soc molt intens, constant, si no he aconseguit un gol durant el partit el vaig a buscar fins el final. Vull ser determinant dins l'àrea i tinc clar que he millorat amb el temps».

Preguntat per quin seria el seu gol somiat va revelar que se l'imagina en una final del Mundial. «He jugat dues Copes del Món i sé que això és molt complicat, per això és un somni», relatava durant l'entrevista el davanter del Girona. També va tenir temps per valorar ser el màxim golejador històric del club al futbol professional com «un honor i un orgull». «El meu nom sempre estarà allà fins que en vingui un altre i em prengui aquesta fita. Per mi té importància ser el màxim golejador perquè quan em van dir que hi estava a prop m'ha motivat i cada setmana he intentat acostar-m'hi». També va tenir paraules per a Jandro i Felipe, que completen el podi: «s'ha de valorar molt la seva feina». Stuani va participar amb normalitat a l'entrenament d'ahir del Girona per preparar la visita de demà a Leganés. Avui Eusebio farà la convocatòria i la roda de premsa prèvia, on se sortirà de dubtes de com resoldrà la baixa de Raúl García, per la clàusula de la por.