"És important arribar a l'aturada amb un resultat positiu"

El tècnic del Girona confia aconseguir un resultat positiu en la visita de demà a Leganés per tal d'arribar a l'aturada per les seleccions amb bones sensacions. "És important. És el que volem per poder estar un parell de setmanes en un estat anímic positiu", ha dit aquesta tarda Eusebio abans de sortir cap a terres madrilenyes.



El tècnic ha descartat pel partit per motius tàctics Patrick Roberts perquè encara no el veu al cent per cent. "Després d'haver estat un temps aturat, encara li falta un puntet. És un jugador molt important per nosaltres i confiem tenir-lo aviat a un gran nivell. Esperem que sigui un estímul per a ell i agafi el seu millor nivell", ha explicat.



Eusebio ha alertat del perill d'un Leganés "intens i amb un ritme de joc altíssim". "Sempre és un equip incòmode pels rivals. Tot i això cal tenir-ho clar i confiar en els nostres recursos". A més a més, serà la primera vegada que el Girona, des que juga amb el 4-1-4-1, s'enfronti a un rival que juga amb el 5-3-2. Pel que fa al possible onze, el tècnic ha posat sobre la taula les tres possibilitats que té per substituir Raúl García al lateral esquerre: Muniesa, Valery i Planas.





