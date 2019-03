L´objectiu passa per sortir vius de Leganés

Una mala gestió dels minuts finals va impedir el Girona diumenge passat continuar la bona dinàmica de resultats. No pas de joc ni d'imatge perquè si bé l'equip va perdre el punt que tenia arran del gol en l'afegit de Ferran Torres, els d'Eusebio van ser l'equip intens i reconeixible de les últimes jornades. Intensitat, agressivitat i competitivitat van ser tres factors imprescindibles i que el Girona va mostrar però que van ser insuficients per puntuar contra el millor València de l'any. Païda la derrota, l'equip ha girat full i tota la setmana ha treballat per corregir les errades i preparar a consciència el partit d'aquest vespre a Leganés. Una cita tant o més important com la de fa quinze dies a Vallecas, que els gironins van resoldre de manera satisfactòria amb una victòria inconstestable (0-2), la segona consecutiva a domicili, on l'equip es mostra molt més fiable que no pas a Montilivi. Els madrilenys, amb dos punts més que el Girona, són un rival directe. Això fa que tot el que sigui no perdre avui serà una excel·lent notícia. No obstant això, el Girona no sortirà a empatar a avui perquè fer-ho seria condemnar-se. El vestidor vol els tres punts per fer un pas de gegant cap a l'objectiu i més tenint en compte que l'equip que marca el descens, el Celta, té una complicada visita aquesta tarda al Bernabéu en la reestrena de Zidane com a tècnic del Madrid. Eusebio té les baixes de Raúl García, per la clàusula de la por, i Douglas Luiz, lesionat, a més a més d'Aday i Mojica. Roberts va ser l'únic descartat per motius tècnics d'una llista en què van tornar Valery i Planas.

No té el nom d'altres equips però a còpia de feina ben feta el Leganés s'està consolidant a Primera. El conjunt madrileny va camí de la tercera salvació consecutiva al mateix temps que creix com a club. És a dir, al Girona li espera avui un os ben dur de rosegar a Butarque. De la mà de Mauricio Pellegrino, el Leganés s'ha convertit en un bloc rocós i molt sòlid al darrere i que les fogonades d'Óscar Rodríguez i amb En-Nesyri i Carrillo és elèctric al davant. Per contrarestar-ho tot plegat, Eusebio haurà de trobar un recanvi per a Raúl García al lateral esquerre. El gallec no pot jugar arran d'una clàusula al contracte que el Leganés va incloure al moment de donar-li la carta de llibertat perquè fitxés pel Girona. Muniesa sembla que té més números d'entrar a l'onze que no pas Valery o Planas. El de L'Escala ha passat de titular a oblidat per Eusebio un cop ha recuperat bona part dels lesionats, mentre que Planas ha encadenat lesió rere lesió i cal veure en quin estat es troba físicament. Pocs dubtes més sembla que hi hagi d'haver a l'onze. Sense Douglas Luiz, Pere Pons repetirà al pivot defensiu amb Granell i Aleix Garcia per davant i ajudant-lo. Només la velocitat dels homes ofensius del Leganés podria fer que hi hagués algun retoc a la línia defensiva.

Pel que fa als madrilenys, Pellegrino està pendent de l'estat físic de Jonathan Silva. El lateral argentí arrossega molèsties i és dubte. Sí que hi seran Siovas i, el seu millor jugador, Braithwaite, que s'han recuperat a temps. El davanter centre danès, aterrat aquest gener a Butarque cedit pel Middlesbrough i que ja ha marcat 4 gols, va ser temptat sense èxit per la direcció esportiva del Girona l'estiu passat. No hi serà, en canvi, el defensa basc Bustinza, lesionat.