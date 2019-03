Pas de gegant cap a la salvació

El Girona continua com un coet lluny de Montilivi i aquesta nit s'ha endut els tres punts de Leganés (0-2) en un dels millors partits del curs dels d'Eusebio. Dos gols de Portu a la primera part en les dues primeres arribades a porteria han encarat un matx molt complet d'un Girona molt superior. Amb la victòria, els d'Eusebio aprofiten la derrota del Celta a Madrid i amplien el coixí respecte a el descens a 9 punts. L'avantatge només es reduirà a 8 si el Rayo guanya demà a Vila-real.

Veient que Borja García participava poc escorat a la banda esquerra amb l'esquema de les últimes jornades, Eusebio ha decidit avui moure el madrileny més cap al mig i sortir amb el seu predilecte 4-3-3. El retoc tàctic ha anat acompanyat de quatre canvis a en un onze d'allò més sacsejat amb l'entrada de Porro i Muniesa als laterals, Juanpe a l'eix i Valery a l'extrem esquerre. El moviment li ha sortit bé a Eusebio i pràcticament en la primera pilota que ha tocat Borja García ha deixat sol Portu davant Cuéllar a qui ha batut per baix.

Gairebé sense que hagués passat res al terreny de joc, el Girona ja dominava al marcador. El partit s'ha encarat encara més quan vuit minuts després una cabalcada per la banda esquerra de Valery ha acabat amb la passada de la mort perquè Portu ampliés l'avantatge.

Encara abans de la mitja part, el Girona hauria pogut sentenciar el partit si Juanpe hagués afinat una mica més en rematar una pilota morta a la frontal de l'àrea petita que ha enviat al travesser (m.39). Tot i això, sense haver fet absolutament res en atac, el Leganés ha estat a punt de ficar-se al partit amb un gol de Nyom que l'àrbitre, amb el vistiplau del VAR, l'ha invalidat per fora de joc.

Només començar la represa, Stuani ha pogut fer el tercer després d'una gran jugada entre Valery i Pere Pons. La seva rematada ha sortit massa alta. A la mitja part, el Leganés ha retirat un central per fer entrar un home ofensiu com El Zhar. Aquest moviment ha estat respost per Eusebio avançant Muniesa al pivot defensiu i endarrerint Valery al lateral i col·locant-hi Planas després. El Girona ha sabut controlar el partit en tot moment i, llevat d'una acció aïllada ja al tram final en què Santos ha estat a punt de marcar, pràcticament no ha patit per sumar una victòria d'allò més preuada.



Fitxa tècnica



Leganés: Cuéllar, Nyom, Kravets, Diego Reyes (m.46, Diego Reyes), Omeruo, Siovas, Rubén Pérez, Recio (m.64, Carrillo), En-Nesyri, Óscar Rodríguez i Braithwaite (m.72, Santos).

Girona: Bounou, Pedro Porro (m.85, Aleix Garcia), Muniesa, Juanpe, Alcalá, Pere Pons, Granell, Borja García (m.77, Ramalho), Stuani, Valery (m.63, Planas) i Portu.

Gols: 0-1, m.13, Portu; 0-2, m.21, Portu.

Àrbitre: Munuera Montero (C. Andalús). Ha amonestat Nyom, Braithwaite, Kravets, En-Nesyri, Recio, Omeruo, Santos i Carrillo (Leganés) i Muniesa (Girona). VAR: Iglesias Villanueva (C. Gallec).

Incidències: 9.873 espectadors a Butarque.