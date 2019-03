Pedro Porro entra per primera vegada a la convocatòria d'Espanya sub-21

Pedro Porro (Girona) és una de les grans novetats a la llista que el seleccionador espanyol sub-21, Luis de la Fuente, va facilitar ahir per afrontar els amistosos contra Romania i Àustria, preparatoris per a l'Eurocopa d'aquest estiu. També apareixen a la llista les cares noves de Sergio Reguilón (Reial Madrid), Pau Torres (Màlaga), i Manu Vallejo (Cadis). A més hi ha Carles Aleñá, que està tenint més minuts al FC Barcelona, i Pablo Fornals , que havia fet al novembre el salt a l'absoluta.

Porro, que amb 19 anys aquesta temporada ja ha disputat amb el Girona 24 partits de lliga a Primera i dos de Copa, ja feia temps que sonava com una possible opció per jugar amb la selecció sub-21. Ara, amb el canvi de dibuix ordenat per Eusebio (4-1-4-1), sembla haver perdut protagonisme, però en tot cas és futbolista de ple dret del primer equip i té contracte fins al 2023, amb una clàusula de rescissió de 50 milions.

La selecció espanyola sub-21 s'enfrontarà a Romania aquest proper 21 de març a Granada i quatre dies després rebrà a Algesires a Àustria. Com Porro, també marxaran amb les seves seleccions Bounou (Marroc), Stuani (Uruguai), Lozano (Hondures) i Paik (Corea). Granell està citat amb Catalunya per enfrontar-se el dia 25 a Veneçuela i és probable que també hi siguin Pere Pons i Muniesa. El Peralada perdrà per compromisos internacionals els jugadors Ferraresi (Veneçuela) i Giorgi (Georgia sub-21).