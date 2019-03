«La victòria ens permet agafar una mica més d´aire»

Oli en un llum. Així li va sortir tot a Eusebio Sacristán ahir a Butarque. El tècnic castellà va retocar l'esquema tàctic de l'equip per mirar de neutralitzar i fer mal al Leganés, i no li va poder sortir més bé. Dos gols abans de la mitja hora de joc de Portu van deixar molt coll avall la victòria per al conjunt gironí. A més a més, a la represa, va moure Muniesa del lateral esquerre al pivot i també va sortir rodó. Uns retocs que van servir per «desactivar» el Leganés, sumar els tres punts i fer un pas de gegant cap a la permanència. De ben segur també, el tècnic va tenir una satisfacció personal de veure com les seves decisions reeixien. Tanmateix, lluny de posar-se medalles, va instar tothom a continuar amb la «humilitat i feina» de tota la temporada per continiar fent camí cap a l'objectiu. «A través d'altres factors, la tàctica no és tan important. Primer de tot és la intensitat, la concentració, les pilotes dividides... coses que fan que la tàctica, al final, pugui ser efectiva».

Eusebio va destacar el valor del triomf d'ahir tot recordant que permet al Girona «agafar una mica d'aire i allunyar-nos una mica més de baix». En aquest sentit, el tècnic no vol pensar encara gaire més enllà i recorda que «cal continuar treballant amb la mateixa humilitat per sumar punts». Eusebio va voler també subratllar que finalment, l'equip està trobant el premi a tota la feina ben feta i que durant unes quantes jornades no arribava. «Ens hem preparat per aquest moment amb perseverança. Fèiem coses bé però necessitàvem quelcom més. L'equip es va tornar a sentir fort i a gust. Hem aconseguit canviar la dinàmica». En aquesta línia, el tècnic subratllava que encara no hi ha res fet i toca continuar pedalant. «Sabem que hem d'arribar a una xifra i ens hi estem acostant», recordava el tècnic del Girona.