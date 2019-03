La Penya Immortal rendeix tribut a la plantilla del 1992

La Penya Immortal va commemorar, durant tot el cap de setmana, la plantilla del Girona entrenat per Xavi Agustí que la temporada 1991-92 va disputar el frustrat play-off d'ascens a la Segona Divisió A. L'escenari va ser a l'Hotel Guitart de Lloret de Mar, on va tenir lloc la I Convenció de la Penya més antiga del club, fundada precisament aquell any.

A banda de l'històric entrenador Xavi Agustí van assistir: Joan Sagué, Albert Planagumà, Quique Yagüe, Raúl Ruiz, Pep Boada, Isidre Darnés, Salvador Solà, Juli Sunyer, Rafa Alonso, Jordi Oliveras, Napo Cayuela, Esteve Corominas, Josep Llagostera (vicepresident), Jaume Ros (delegat), Waldo Ramos i Cristóbal Sánchez (regidor de l'Ajuntament de Girona), entre d'altres. La representació del club blanc-i-vermell va anar a càrrec d'Albert Mateos, el màxim exponent de l'àrea social del club.