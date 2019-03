L'últim esprint abans de la meta

No, el Girona no està salvat. Ni permanència matemàtica ni tampoc virtual. Res d'això, per més valuosa que sigui la victòria de fa pocs dies al camp del Leganés (0-2). La tercera consecutiva fora de casa, que permet parlar d'una excel·lent ratxa de resultats. Són 10 dels darrers 15 punts en joc, suficient bagatge per abandonar el dissetè lloc, estant a les portes del descens, i enfilar-se fins a la dotzena plaça, on es respira tranquil·litat. Ara bé, encara queda un darrer esprint abans de la línia de meta. Una cursa amb uns quants competidors. S'ha obert una petita escletxa amb el perill arran de l'última jornada, encara que hi ha un munt d'equips que encara no poden cantar victòria. A partir de l'onzè classificat, l'Eibar, fins al cuer Osca. Tots afronten el calendari amb feina per fer. Sumar tants punts com els sigui possible per salvar la categoria. El Girona també.

És ben imprevisible el conjunt d'Eusebio. Malgrat que ara sembla que ha trobat el camí, no se n'acaba de sortir a casa, on no hi guanya des de l'octubre. A fora és una altra història, i ara per ara és el tercer millor visitant de Primera. Per tant, dir que li queden cinc partits a Montilivi i cinc més a domicili no serveix per a gaire res. Tant pot encadenar victòries com a forani com despertar els seus registres com a local. El que sí que és un fet és que des d'ara fins al final del curs s'enfrontarà a cinc rivals per la permanència: Espanyol, Vila-real i Llevant passaran per l'estadi, mentre que li tocarà visitar els camps del Celta i del Valladolid. Amb l'Osca ja hi ha jugat dues vegades i té el gol average perdut (1-1 i 0-2), tot i que els aragonesos estan a 12 punts. També amb l'Eibar, ara mateix també amb 34 punts (2-3 i 3-0). En canvi, el té a favor amb el Leganés (0-0 i 0-2) i Rayo (2-1 i 0-2). A part, els gironins també s'enfrontaran a casa amb Athletic i Sevilla, i jugaran al Wanda, Coliseum i Mendizorrotza. De la seva banda, Celta i Osca són els equips que més es veuran les cares amb rivals directes: sis cadascun. En canvi, el Valladolid només s'enfrontarà a tres.