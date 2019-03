El tercer any a Primera, cada cop més a la mà del Girona

Eusebio Sacristán, que parla amb coneixement de causa perquè sap de què va la cosa, ha dit en més d'una ocasió que la «referència» més clara per situar la permanència són els 42 punts. Una xifra a la qual fa molts anys que no cal arribar, però que veient la igualtat d'aquesta temporada en la lluita per no baixar faria bé el Girona de tenir-la molt en compte. L'entrenador és el primer a posar el peu al fre malgrat els últims bons resultats. No vol donar per fet, ni de bon tros, que la salvació està encarrilada. No és així, perquè els gironins tenen 9 punts de marge respecte al descens quan encara en queden 30 en joc. Però sí que és cert que, veient com pinta la cosa i tenint a mà alguns precedents, l'objectiu està ben a prop.

Per començar, els dos últims anys el Girona ja estaria salvat amb encara uns quants partits per jugar-se perquè el descens el van marcar el Deportivo i l'Sporting, amb 29 i 31 punts, respectivament. I és que en la darrera dècada, només s'han necessitat més de 40 punts per mantenir la categoria en tres ocasions. L'última, al curs 11/12, quan el Vila-real no en va fer prou amb 41 punts per enfilar el camí cap a la Segona Divisió. Agafant aquests deu precedents més immediats, la mitjana per salvar-se se situa en els 36 punts. Dos més dels que l'equip d'Eusebio té actualment. Ara mateix, els gironins en tenen 34 i el Celta, l'encarregat de marcar la frontera amb la zona perillosa, 25. Quan el tercer per la cua ha tingut aquesta xifra o similar, la salvació no ha estat massa cara. Només en una ocasió va estar per damunt de la quarantena: la temporada 10/11, quan el Deportivo acabaria baixant amb 43 punts.

Fer números, en futbol, no sol funcionar perquè en moltes ocasions la lògica no impera. Tot i això, és evident que el Girona en pot tenir prou amb tres victòries per enllestir la feina. D'oportunitats en té unes quantes per davant. Un experiment per veure com li pot anar la cosa és realitzar una projecció repetint els resultats de la primera volta contra els mateixos equips als quals encara s'ha d'enfrontar. A la primera part del calendari, el balanç dels blanc-i-vermells amb aquests equips és força positiu: són 3 victòries, 5 empats i només 2 derrotes. O el que és el mateix, seria sumar 14 punts de 30 possibles. Si es repetís la història, el Girona tancaria la lliga amb 48 punts. Són números de permanència.

Una altra dada per a l'optimisme: al llarg d'aquesta dècada, cap dels equips que després de 28 jornades havien sumat 34 punts va acabar baixant. Cap. Tots s'acabarien salvant. Fins i tot el Getafe del curs 10/11, que va patir fins al final. Onzens amb una desena de jornades perquè s'acabés la Lliga, si fa no fa com ara el Girona, va tancar la temporada cinquè per la cua amb 44 punts, només un per sobre del Deportivo, que va baixar. Altres equips com l'Espanyol (14/15), València (15/16) i Betis (15/16) es van acabar mantenint sense massa dificultats.