Stuani & Portu: Una societat que continua donant fruits

Després de celebrar amb una victòria la seva enèsima exhibició des que vesteix la samarreta del Girona, a Cristhian Stuani li van tornar a caure elogis per tot arreu. Un dia més a l'oficina per al davanter, que des que va arribar a Montilivi que no s'ha atipat encara de fer gols. Tants, que s'ha convertit en el màxim golejador de la història del club en aquesta etapa en el futbol professional. El tècnic Eusebio va arribar a dir que per a l'entitat era «un luxe» poder comptar amb ell, calcant la frase que mesos enrere havia sortit de la boca de Pablo Machín. L'excel·lent estat de forma de l'uruguaià contrastava amb la «depressió» que semblava viure Portu. Lluny de la seva millor versió, costava veure'l com un any enrere, marxant per velocitat de qualsevol, veient porteria amb certa facilitat. Butarque pot haver-se convertit en un punt d'inflexió. A Leganés, el murcià va espantar tots els fantasmes i es va treure un veritable pes de sobre. Doblet i victòria. No s'hi comptava, amb ell, però allà està. Els números de Portu no són tan dolents com semblaven. Han millorat. Sumar-los als de Stuani permet deixar ben clar que, malgrat tot, la societat continua donant els seus fruits. L'última temporada van formar una parella letal. De les més prolífiques del campionat. Aquest curs està passant tres quarts del mateix. I el Girona que ho celebra.

Amb una plantilla curta però que supera els 20 jugadors, menys de la meitat han vist porta aquesta Lliga. La major part del pes golejador del vestidor recau en només dos futbolistes. Si fa no fa, idèntic escenari del de l'any passat. Stuani i Portu. O Portu i Stuani. En duu 31 l'equip d'Eusebio, el sisè conjunt que menys en fa de tot el campionat. Sort en té, dels seus dos davanters i del seu olfacte. Poden estar menys o més encertats, però és innegable que sense la seva aportació ves a saber què seria dels blanc-i-vermells. Stuani ha fet 16 gols i Portu 6, cosa que vol dir un total de 22. Això significa que entre un i l'altre han marcat el 71 per cent dels gols totals de l'equip. Gairebé tres quartes parts. Això és una barbaritat. Supera, fins i tot, el percentatge de la temporada passada, que ja era bastant elevat. L'últim curs, el primer del Girona a l'elit, entre Stuani i Portu van fer el 64 per cent dels gols dels seus a la Lliga. L'uruguaià va tancar el curs amb 21 dianes. 11 en va signar el de Beniel. Van ser 32 de 50. Moltes, també.

Estan un esglaó per sobre i a Montilivi el gol és cosa seva. Dins la mateixa plantilla, els seus immediats perseguidors estan ben lluny, a un món de distància. Seydou Doumbia i Aleix Garcia han fet un parell de gols cadascun. La resta, només un. Això, els que han marcat. És el cas de Pere Pons, Borja García, Pedro Alcalá, Jonás Ramalho i Bernardo Espinosa. És prou curiós que davanters com el Choco Lozano i també Patrick Roberts encara no s'hagin estrenat a la Lliga. En el cas de l'anglès, no ha marcat en cap competició perquè l'hondureny, com a mínim, sí que ho ha fet a la Copa.



Sumen set doblets

Són els dos millors artillers del Girona, però el més xocant del cas és que, passades 28 jornades, en només una tots dos han marcat en un mateix partit. Van triar l'escenari perfecte i el moment indicat per posar-se d'acord. El 17 del passat mes de febrer, al Santiago Bernabéu, els d'Eusebio posaven el punt final a una nefasta ratxa de resultats guanyant el Reial Madrid. La remuntada es va gestar a la segona part gràcies als seus dos màxims golejadors. Aquesta ha estat, de moment, l'única vegada que Stuani i Portu han vist porta alhora.

Entre tots dos sumen set doblets aquest curs. L'uruguaià n'ha fet cinc: contra el Celta (3-2), Barça (2-2), Eibar (2-3), Espanyol (1-3) i Rayo Vallecano (0-2). El murcià n'acumula dos: Rayo (2-1) i Leganés (0-2). Un i altre ja s'han superat, perquè l'any passat en van acumular cinc. Això sí, de hat-trick encara cap ni un.

Una dada més, de 22 gols que acumulen, cinc d'ells han arribat des del punt de penal. L'autèntic especialista és Stuani, que no ha fallat cap dels 15 llançaments que duu en la seva carrera com a professional a Espanya. Aquest curs n'ha transformat quatre. Contra l'Osca, Atlètic de Madrid, Reial Madrid i València. Portu no és un habitual en aquesta faceta, però va decidir assumir aquesta responsabilitat en el duel amb el Rayo Vallecano de la primera volta. I això que llavors encara no s'havia estrenat aquesta temporada. Va batre Alberto des dels onze metres, transformant l'únic penal que ha xutat des que juga al Girona.

Curiosament, en només un partit de tots en els quals un o altre ha marcat, el Girona ha acabat perdent. Va passar a la primera volta, davant l'Eibar a Montilivi. En la resta d'ocasions en què l'equip ha celebrat un gol d'un dels seus dos atacants estrella els gironins sempre han esgarrapat com a mínim un punt.