Cristhian Stuani també veu porteria amb l´Uruguai

El davanter del Girona Cristhian Stuani ha marcat dos dels tres gols de l'Uruguai en la victòria del conjunt charrúa contra Uzbekistan en les semifinals de la Xina Cup (3-0). El pitxitxi blanc-i-vermell ha estat titular, aprofitant les baixes per lesió de luis Suárez i Edison Cavani, i ha disputat 82 minuts fins que Maxi Gómez (Celta) l'ha substituït. Amb els dos gols d'ahir, Stuani en suma 7 amb la selecció absoluta uruguaiana des que hi va debutar el novembre del 2012. Tot i això no marcava des del setembre del 2015 contra Panamà. Dilluns, l'Uruguai disputarà contra Tailàndia la final de la Xina Cup.

De la seva banda, Yassine Bounou no ha participat en el duel de classificació per la Copa Àfrica contra Malawi (0-0).