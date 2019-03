Una privilegiada visió amb testimonis directes de l'ascens del Girona

Jordi Bofill i Parra (Palafrugell, 1986) és d'aquells aficionats del Girona que no sopa si l'equip perd. Dels que està nerviós tota la setmana pensant en el partit que toca i, el que més mèrit té, dels que sempre mira enlaire a la classificació. Bofill ha compaginat els darrers anys aquesta passió, o bogeria, com se li vulgui dir, amb la seva feina de periodista al diari Ara i a Diari de Girona des d'on ha viscut de ben aprop els millors anys de la història del Girona FC. Vet aquí, doncs, el títol del llibre que dimarts presenta a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona (2/4 de 8). Els millors anys de la nostra vida (Editorial Llibres del segle) narra de primera mà l'etapa de Pablo Machín a la banqueta del Girona, des del març del 2014 fins el juny del 2018. «La força del llibre és que són els mateixos jugadors, tècnics o directius (una trentena de testimonis) els que expliquen com van fer que un equip destinat a baixar a Segona B acabés a Primera, amb dos intents fallits pel mig». Machín serà un dels protagonistes de la presentació del llibre dimarts. Un acte conduït per Toni Padilla (Ara) en el qual també hi intervindran la periodista i autora del pròleg Cristina Busquets (TV3), així com Jordi Guerrero, Quique Cárcel, Pere Pons, Eloi Amagat, Aday Benítez i Jonas Ramalho, entre altres.

Un repàs «sincer» a tots els capítols viscuts a Montilivi d'ençà del 4-0 encaixat a la Nova Creu Alta contra el Sabadell que va suposar la destitució de Javi López i l'arribada de Machín a la banqueta. «És un cicle de quasi cinc anys que suposa l'etapa més gloriosa del club. Era del tot inesperat pensar que el Girona arribés a Primera. Aquella nit contra el Lugo ho va canviar tot i va convertir el que era un somni en una obsessió. El lema era ens ho han tret però ho aconseguirem», diu Bofill. Machín és l'eix sobre el qual es mou el llibre però no és l'únic protagonista. «Tothom se'n recorda de l'ascens però abans hi ha una època institucionalment molt moguda en la qual a Machín li va tocar haver d'anar una mica més enllà del paper d'entrenador», assegura Bofill que revela que el tècnic també dona detalls de com es vivia la situació de no cobrar o els motius del seu adeu el juny passat.

Bofill recorda orgullós com fa més de 15 anys feia les cròniques del Palafrugell per Diari de Girona i narrava els patits per Ràdio Palafrugell. «Fins i tot havia vingut a Montilivi de visitant». Tot va canviar arran de l'ascens a Segona A el 2008. «Allò va ser un petit primer boom. Les comarques es van fer del Girona i jo em vaig aficionar. Vaig formar un grup d'amics i cada quinze dies ens trobàvem a Montilivi per veure el club més proper que jugava a l'elit». Des de llavors, Bofill ha crescut professionalment seguint la trajectòria del Girona i li ha servit per culminar un projecte de moltes hores de feina. «No tinc la coneixença d'etapes que no he viscut i per això al llibre parlo dels anys que he viscut. Tot i això, la meva opinió no és important, és la dels protagonistes la que interessa i que focalitza el llibre».

A Els millors anys de la nostra vida els aficionats del Girona hi descobriran detalls i petits secrets fins ara inèdits que els protagonistes revelen. La venda del club de Delgado a TVSE Futbol o el malson del dia del Lugo són alguns dels episodis dels quals els protagonistes que els van viure en donen la seva versió.

Tot plegat, una feinada de por que, tanmateix, Bofill no l'ha patida sinó gaudida. «És una etapa que hem viscut intensament, els gironins. Ha estat xulo i parlar-ne amb els protagonistes per conèixer-los més. Quan faig quelcom que m'agrada, no ho considero feina i m'hi bolco», diu Bofill, que recorda que «la petjada és forta i quan passin uns anys donarem més trascendència al que s'ha aconseguit. Aficionats, periodistes i tota la demarcació hem pujat a Primera».