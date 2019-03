«Ens agradaria i seria just que el Girona fos el primer equip de la Lliga que juga als EUA»

Eusebio situa la permanència en 42 punts. I vostè?

Jo, com Eusebio. I no ho dic per casualitat, al final són els indicadors que hem estat veient els darrers anys comparats amb com està anant aquesta lliga. Amb 41 o 42 xifro la permanència.

Les tres victòries seguides a fora els han tret un pes de sobre?

Ens han donat aire per afrontar els partits que queden amb una dinàmica positiva, que sempre fa que els encaris millor. És cert que ningú no esperava que no patiríem. És la nostra realitat. Hem de lluitar per la permanència cada temporada i aquest serà l'objectiu, mantenir la categoria, també en els propers anys. Hem de ser-ne molt conscients.

El més difícil ja ha passat?

Queda encara molta lliga, deu partits, i aquí ningú abaixarà els braços. Portem un bon camí. La temporada passada vam aconseguir la permanència virtual molt d'hora, però aquest any tot està més igualat. Hi ha històrics amb pressupostos molt grans que estan patint, i aquesta és la grandesa de la Lliga.

Haver guanyat només dos partits a casa és un fre a l'hora de vendre entrades?

Qui ha vingut a Montilivi ha vist que l'equip ha competit sempre i al final l'espectador és això el que necessita, gaudir del teu equip i que els teus jugadors s'hi deixin la pell. I això és indiscutible que el Girona ho ha fet.

Tot i aquests resultats discrets, la mitjana d'assistència ha crescut?

La mitjana d'assistència està al voltant dels 10.500 espectadors, i ha crescut sobre un 5%. Són uns bons números. Venim de la primera temporada de la història del Girona a l'elit i seguim creixent, cosa que demostra que el club i l'afició estan en dinàmica ascendent.

Quin seria el seu horari ideal per jugar a casa? Els agrada que no hi hagi futbol els dilluns i que se'n programi els diumenges a les dues de la tarda?

L'aficionat està responent bé als diferents horaris que marca LaLliga. I dit això, nosaltres no engegarem cap guerra contra els horaris perquè vivim d'això. L'afició ja n'és molt conscient. Tots hem obert la visió i cada cop som més flexibles. Un divendres, fins no fa gaire, no era gens habitual veure un partit de futbol, i a nosaltres a nivell d'assistència ens funciona molt bé. Els dilluns és el dia que més ens costa i és quan hem de ser més creatius per engrescar la gent a venir, perquè al final, els punts valen igual. Nosaltres no tenim cap horari preferit, l'assistència s'ha anat repartint de manera bastant similar, tot i que els dilluns és el dia que ens costa més. L'horari de les dues? Si ens toca, hi jugarem. A nivell operatiu i comercial serà un partit més.

Quan van ingressar gràcies a la Copa del Rei?

Econòmicament no em faci entrar en el detall, però sí que li puc dir que els rivals d'entitat que hem tingut ens han ajudat a que funcionés bé. L'afició ha tingut il·lusió per la Copa. I al club ens ha anat bé no només per temes econòmics sinó per l'impacte i el ressò que ens ha donat eliminar l'Atlètic o enfrontar-nos a quarts amb el Reial Madrid.

El Girona seguirà lluitant per poder jugar un partit de Lliga als Estats Units?

No es tracta de lluitar. Nosaltres ens vam posicionar com un club que volia anar a Miami perquè entenem que és una oportunitat. No es tracta de cap lluita ni de posar-nos l'afició a favor o en contra. El seguidor, si el club diu que això és bo pel Girona, ha de donar-hi suport. Òbviament que hi ha gent que vol els horaris d'una manera, però si hi ha els que hi ha és perquè això farà crèixer la competició, i si pensem que el mercat americà ens pot ajudar a crèixer, nosaltres serem els primers que ens hi oferirem per anar-hi.

La temporada que ve el veu factible un partit als EUA?

Quan anem a LaLliga i parlem de l'estratègia de creixement global se segueix parlant d'aquest partit, no sé si serà a Miami o en un altre lloc ni els equips que el jugaran. LaLliga sap la nostra voluntat. S'ha parlat molt del Girona-Barça que, finalment, no s'ha jugat aquest any als EUA i a nosaltres ens agradaria ser els primers d'anar-hi, per tot el compromís que ha demostrat el Girona fins el final. Seria just, nosaltres vam ser els primers que vam dir que hi volíem anar als Estats Units, dins del projecte que s'està parlant amb l'empresa Relevant. D'altra banda a l'estiu dins del programa LaLiga world se'ns va proposar anar a la Índia, sent el primer club de la competició i el segon europeu que ho feia. Vam fer tot el possible per alinear totes les àrees del club, vam exigir que poguéssim seguir el nostre pla de preparació de la pretemporada i ens va anar molt bé. En els propers dies inaugurarem una penya a la Índia, i això és recollir els fruits del que has sembrat.

Anar a Miami hauria generat quatre milions d'ingressos?

No puc parlar dels detalls de l'acord. Tampoc no es va arribar a concretar.

Molts aficionats no s'ho van agafar gaire bé, que el Girona-Barça pogués ser a Miami. Es va fallar en la comunicació?

Hem sigut autocrítics amb la gestió de la comunicació dels fets, no només com a Girona FC, sinó que poso al mateix sac LaLliga i el Barça. L'aficionat tenia inclòs en l'abonament aquell partit, tot i que el club també es podia reservar la disputa d'una jornada a fora. No es va explicar tot com ens hauria agradat. Al final hi havia massa gent implicada. LaLliga, els clubs, la Federació, les penyes... al final vam tractar de lluitar pels interessos del Girona i dels nostres aficionats. Les compensacions no van caure del cel. Es van lluitar des de l'estiu perquè al final el seguidor pogués escollir i que poguéssim acontentar el màxim de gent.

Quants anys necessita el Girona per estar consolidat a Primera?

Ens vam fixar que en els propers cinc anys l'objectiu del club és mantenir la categoria. Això ens donaria l'estabilitat necessària per seguir invertint en els aspectes que considerem estratègics del club.

El Girona està preparat per afrontar un descens a Segona?

I tant. Quan vam pujar érem el club que més anys seguits dúiem a Segona, és una categoria que coneixem bé. No hem sobredimensionat el club, seguim treballant amb humilitat perquè som conscients que tot depèn que la pilota entri. I si un any hem de baixar, lluitarem perquè pugem ràpidament l'any següent. El projecte seguiria. Això és un joc. No és una Lliga tancada com l'NBA. Nosaltres som dels més petits de la competició i seria irreal obviar la possibilitat del descens.

I per anar a Europa, estan preparats?

El club va obtenir la Llicència UEFA l'any passat i això ho renovem cada any, actualitzant les dades econòmiques i d'instal·lacions. Si estem preparats? Hauríem de fer una plantilla més llarga per afrontar partits entre setmana però mai ens hem posat sostre.

El Girona tornarà a generar beneficis aquesta temporada?

La temporada passada la vam tancar amb un benefici net de 6,7 milions. Veníem d'unes pèrdues de l'any anterior generat bàsicament per les primes de l'ascens a Primera. Vam fer un pressupost per amortitzar aquestes pèrdues. Aquesta temporada reduïm la rendibilitat perquè sobretot invertim molt en les diferents àrees del club. Encara no tenim tancat el pressupost.

El Girona podrà augmentar la temporada que ve el límit salarial de 37 milions que té ara?

Sí, però encara no ho tenim definit. Estem amb simulacions. Tenim indicadors de per on pot anar el creixement dels diners per drets televisius i si aquesta temporada hem tingut un pressupost de 53,6 milions, l'any vinent pot anar fins els 56. Això no vol dir que el límit salarial creixi en proporció a aquests números, però les xifres aniran per aquí. Això sí, sense tenir en compte possibles vendes de jugadors.

El Girona necessita vendre aquest estiu?

No és que haguem de provocar vendes, és que sabem que per crèixer i per fer un pas endavant haurem de fer vendes. Això no vol dir que el club estigui ofegat i necessiti fer vendes. Si nosaltres volem seguir creixent haurem de vendre. L'estiu passat vam rebre una oferta molt considerable per Portu i el club va decidir que era més important mantenir aquest jugador que fer una venda. Això demostra que les decisions es prenen pensant també en el llarg termini. Volem créixer, és clar, però també mantenir la categoria. Valorem cada cas depenent dels riscos que comporten. En el cas de Portu, a nosaltres ens sabia greu perquè estem parlant de persones. Això és un club petit, Portu va venir aquí de l'Albacete, i ell hi veia una oportunitat. Nosaltres patíem per ell, com a persona. Però també el vam intentar convèncer que el Girona no es podia desprendre d'un dels principals actius del club a 31 d'agost perquè no hi ha Portus al mercat en aquella data per rellevar-lo. Li vam dir que s'havia de quedar, que l'ajudaríem molt, que el necessitàvem per salvar la categoria i que faríem que se sentís molt valorat.

Si l'oferta hagués arribat un mes abans haurien venut?

Això és fer suposicions però òbviament tens més temps per valorar-ho i trobar-hi solucions al mercat. L'oferta es va donar en el pitjor moment del calendari.

Els va costar molt renovar Cristhian Stuani?

Portàvem temps parlant-hi. Estàvem buscant la fórmula que millor ens encaixava a les dues parts. Stuani ha demostrat un compromís total i indubtable i el club el volia recompensar per això i pel rendiment que ens ha donat i que estem segurs que ens seguirà donant.

Han decidit ja com ha de ser el Montilivi del segle XXI?

Estem treballant-hi. Vostè que coneix l'estadi sap que està tot per fer, encara, malgrat que hi hem fet millores. Des que el Girona va pujar a Primera hi hem invertit més de quatre milions d'euros. Vam primar el que necessitàvem a nivell futbolístic, millorar la gespa, la il·luminació, el tema de botiga i taquilles, ampliar la capacitat, el videomarcador, les zones VIP... què ens agradaria? Estem treballant primer de tot en el dimensionament, saber quina és la capacitat òptima de Montilivi, i això no es pot decidir tan ràpid. Aquest tot just és el nostre segon any a Primera i és clar que les mètriques que teníem antigues, de Segona, no valen. Hem fet un salt espectacular d'aficionats, passant d'entrades de 3.500 o 4.000 espectadors a Segona a 10.500 a Primera. Les dades que tenim ara, com més temps passin, seran més reals.

Almenys tenen clar si el camp és Montilivi, o paga la pensa construir-ne un altre?

El nostre objectiu és Montilivi i per això vam signar amb l'Ajuntament la concessió per 50 anys, que ens dona tranquil·litat per amortitzar amb molt de temps les inversions que volem fer. La nostra prioritat és Montilivi perquè és casa nostra. Sí que és veritat que si quan dimensionem el projecte veiem que no és viable, no dic pel Girona, sinó per la ciutat, pel model de ciutat que vol, haurem de buscar alternatives.

Quines obres faran aquest estiu a Montilivi?

Cada temporada es fa una regeneració i una resembra de gespa. De les obres concretes que farem, ho estem valorant.

L'Espanyol vol fer concerts al seu estadi. El Girona s'ho ha plantejat?

Dilluns hi haurà un esdeveniment que no forma part del nostre negoci, que és el partit de la selecció catalana, i pel qual ens vam oferir de forma proactiva, com també volíem dur a Girona la Supercopa, i al final es va acabar fent a camp neutral. Ara que operem al 100% la instal·lació en volem treure el màxim rendiment, fent tantes activitats com es pugui. S'estan fent sopars d'empresa a les àrees d' hospitality i hem fet visionat de partits de lliga... Ens agradaria fer competicions d'i-sports. Concerts? Estem parlant amb promotors musicals de Girona per fer-ne però és complicat pel poc temps que tens per regenerar la gespa, sobretot pel sistema híbrid que té la nostra. Això limita les activitats que podem fer a l'estadi. El que no farem serà penalitzar el terreny de joc, un dels millors de LaLliga.

El Girona està de lloguer a Montilivi, al PGA, a Riudarenes, a Vilablareix, als Maristes... quan es començarà a invertir en patrimoni real?

L'acord amb el PGA ens va permetre fer un pas endavant. Que sigui de lloguer és anecdòtic perquè ens va permetre construir una instal·lació de primer nivell, encara que sigui temporal, pel primer equip. Amb dos camps i mig per entrenar, oficines per l'àrea esportiva, gimnàs... és una oportunitat que es va donar i n'estem molt contents. Quan parlem de patrimoni parlem d'un projecte global de desenvolupament de futbolistes i això vol dir la Ciutat Esportiva. És l'objectiu que perseguim des de fa anys. Aviat podrem concretar i explicar el projecte. Hi portem molt temps treballant. L'estem dimensionant i definint en quines fases s'hauria de fer. Mentrestant, tenir el PGA et dona tranquil·litat perquè tens resolt el primer equip. Tenim diverses possibilitats sobre la taula, molt treballades, i el que falta és acabar de definir el projecte i tirar-ho endavant. En un any ho podrem començar a visualitzar.

El Girona necessita una botiga al centre de la ciutat?

Ens agradaria molt. No només una botiga, sinó un punt d'atenció al soci. Montilivi està integrat a la ciutat, però és lluny del centre. No crec que aquest nou punt el tinguem per la propera temporada, hauria de ser per la següent, 2020-21.

El club està ben integrat a la ciutat? Quina relació tenen amb els altres clubs?

El Girona està creixent molt en responsabilitat social corporativa i s'està implicant molt en projectes de ciutat. És la nostra prioritat. Sobre la relació amb clubs, tenim convenis amb diferents entitats de futbol base de la província i respecte a d'altres esports, el principal vincle que tenim és amb el Bàsquet Girona. Com sap, Marc Gasol forma part del Consell Assessor i treballem en diferents iniciatives per buscar sinergies.

Per què ha servit el Consell Assessor després d'un any i mig de funcionament?

Hem fet diverses trobades en les que els membres hi han participat activament. Els hem demanat quines coses com a club hem de millorar. Ens han donat una visió molt transversal perquè venen de sectors molt diversos. Després els portem casos concrets que hem de millorar i pels quals necessitem una visió no tan interna. La setmana passada vam fer l'última reunió.

L'equip tornarà a fer una estada a Manchester a l'estiu?

Ho estem valorant. És una possibilitat que ens agrada molt. Les instal·lacions que ens ofereix el City són espectaculars.

Tornaran a sortir de gira?

La idea és combinar un stage amb partits i fer una minigira però que l'any passat anéssim a l'Índia no vol dir que aquest estiu haguem d'anar a un altre destí exòtic. Tot s'està valorant.

Estan contents amb Eusebio? Té un any més de contracte, és hora de parlar-hi per ampliar-lo?

N'estem molt contents. Té una visió i un projecte que ens fa crèixer no només des del primer equip, sinó també donant confiança als joves i a la base. I aquest és un dels nostres objectius de club, fer explotar els joves talents. És un entrenador atrevit, a qui li agrada el futbol, i sap treure el màxim rendiment dels jugadors. Ampliar-li el contracte? Aquesta part correspon al director esportiu, Quique Cárcel. Jo només puc dir que estem molt contents amb ell i que el club confia plenament en aquest cos tècnic.