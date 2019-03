Catalunya torna a escena amb una victòria (2-1)

Poc més de dos anys després, Catalunya ha tornat a jugar un partit i l'ha tancat amb victòria (2-1). La que ha celebrat aquesta nit a Girona, desfent-se de Veneçuela, botxí de l'Argentina fa pocs dies. Els gols de Bojan Krkic i Javi Puado han neutralitzat la diana de Roberto Rosales, en un matx ben distret davant més de 12.000 espectadors que han xalat de valent.

Qui es pensés que s'avorrira a Montilivi anava ben equivocat. Malgrat que no hi havia cap punt en joc ni un gran torneig a l'horitzó, un i altre equip han anat per feina des del xiulet inicial. Tant és així, que als primers 45 minuts hi ha hagut fins a quatre xuts al pal, a part d'alguna altra bona ocasió. Ho ha agraït el públic, distret fent l'onada i amb reivincidacions diverses. Veneçuela ha aparegut a batzegades. Intermitent, el combinat sud-americà ha aparegut a batzegades. No li ha deixat ser protagonista Catalunya. Empès per l'ímpetu i les ganes d'agradar, als de Gerard se'ls ha vist més. Pressió alta, joc ràpid i combinatiu i alguna arribada amb cara i ulls.

La més clara, un xut de falta de Piqué que s'ha estavellat al travesser. Abans, però, Bojan havia relliscat en el moment menys oportú als dos minuts; Pere no ha trobat porteria perquè un rival ha rebutjat el seu cacau; mentre que Joan Jordán s'inventava un remat creuat que, després de fregar en un defensa, acabava amb la pilota a fora molt a prop del pal. Ni de bon tros Veneçuela s'ha arronsat. Al contrari. Els de Rafael Dudamel han enviat la pilota fins a tres cops a la fusta. Murillo ha fet tremolar el travesser i després ha estat Rosales el que, en dues ocasions, ha topat amb el pal.

El ball de canvis a banda i banda no ha fet baixar el ritme. És més, el partit s'ha obert. Sense control al mig del camp, les arribades s'han multiplicat a banda i banda. L'entrada del jove Riqui Puig ha precedit la jugada de l'1-0. Ell s'ha inventat una passada mil·limètrica a l'àrea cap a Montoya. El lateral l'ha controlat abans de ser atropellat pel porter però Bojan, molt atent, ha collit el rebuig i ha marcat a porta buida. Bogeria a Montilivi, tot i que ha durat poc. Una errada de Montoya ha deixar tot sol Rosales, que ha batut un Becerra que s'ha quedat a mitja sortida.

Amb taules al marcador, els de Gerard López han buscat més el segon gol que no pas el seu rival, decidit a aprofitar els espais i la velocitat dels seus homes d'atac, però sense massa espurna a dalt. El porter Rafael Romo ha salvat un xut de Pere Milla al 60 i un remat de Marc Cardona al 77. Però no ha pogut fer res al tram final quan Javi Puado, amb tota la tranquil·litat del món, ha retallat dins l'àrea i ha enviat la pilota lluny de l'abast de tothom.

CATALUNYA: Edgar Badia, Aleix Vidal, Piqué, Bartra, Dídac Vilà, Granell, Pere Pons, Joan Jordán, Óscar Melendo, Sergio García i Bojan Krkic. També han jugat: Pere Milla, Isaac Becerra, Martín Montoya, Víctor Sánchez, Aleix Garcia, Marc Cucurella, Oriol Romeu, Marc Muniesa, Riqui Puig, Javi Puado, Marc Cardona.

VENEÇUELA: Wuilker Faríñez, Osorio, Chancellor, Moreno, Rincón, Soteldo, Murillo, Rosales, Yangel Herrera, Alexander González i Josef Martínez. També han jugat: Seijas, Rafael Romo, Aristeguieta, Machis, Juanpi, Ronald Hernández, Jhonder Cádiz.

GOLS: 1-0, Bojan (min. 53); 1-1, Rosales (min. 59); 2-1, Puado (min. 88)

ÀRBITRE: Xavier Estrada Fernández. Ha amonestat Muniesa.

ESTADI: Montilivi, 12.671 espectadors.