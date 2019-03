El Girona torna a la feina per començar pendent dels jugadors internacionals

L'aturada pels compromisos internacionals de seleccions s'ha viscut amb una agraïda calma a Montilivi. La victòria a Leganés del Girona (0-2) i arribar als 34 punts ha donat un punt de tranquil·litat a l'equip i una afició que ja compta els punts que falten per assegurar la permanència. Un parell de victòries, pel cap baix, pot necessitar l'equip per estacar l'objectiu. Triomfs però que s'han de sumar i que de cap manera serà fàcil. La primera oportunitat d'acostar-se encara més a la salvació serà divendres a l'estadi amb la visita de l'Athletic Club. Un duel que el Girona començarà a preparar avui sota mínims. I és que Eusebio treballarà avui amb ben pocs efectius del primer equip per culpa de l'allau d'absències de jugadors internacionals. Stuani, Bounou, Porro, Lozano i Paik són fora mentre que aquest matí tampoc hi seran Pere Pons, Granell, Muniesa ni Aleix Garcia, que s'entrenaran a les ordres de Gerard López a Montilivi per disputar el Catalunya-Veneçuela.

La setmana que avui encetem, doncs, serà complicada a nivell de planificació per a Eusebio. Si bé els quatre internacionals catalans aquesta nit dormiran a Girona un cop acabat el partit contra Veneçuela i demà ja s'entrenaran amb l'equip, caldrà veure quan ho fan la resta. No hi haurà problemes amb Pedro Porro, que juga aquesta tarda a Algesires i en principi demà hauria de poder treballar amb l'equip. En canvi, a Bounou no se l'espera fins dimecres mentre que Stuani també podria arribar demà passat anant bé. El davanter uruguaià juga aquest migdia la final de la Xina Cup contra Tailàndia. Stuani va marcar dos gols en el triomf contra Uzbekistan de divendres (3-0) en què va jugar 83 minuts. De la seva banda, Bounou no va disputar cap minut en el partit a Malawi de la fase de classificació per la Copa Àfrica que el Marroc va empatar sense gols. Demà podria ser titular per enfrontar-se a una Argentina sense Leo Messi. Porro sí que va sumar els 90 minuts amb la selecció espanyola sub21 en l'amistós de dijous passat a Granada contra Romania.

En principi, de moment, cap dels internacionals del Girona ha patit cap contratemps físic i des del club es toca ferro per a què així sigui un cop acabin els partits d'avui, demà i dimecres. I és que demà passat serà el torn del Choco Lozano. El davanter disputarà de matinada un amistós contra l'Equador a Nova Jersey. Això farà que el seu retorn a terres gironines es demori més. Caldrà veure si dijous ha arribat i si és a temps de fer l'últim entrenament, a la tarda, abans del partit contra l'Athletic Club (21.00).

Tot plegat farà que Eusebio hagi de recórrer a uns quants jugadors del Peralada per completar els entrenaments. La setmana passada Kévin Soni ja va treballar amb el primer equip i Pachón també pot tenir protagonisme als entrenaments. Amb qui no podrà comptar tampoc aquests primers dies de la setmana són Georgi Kochorsahsvili ni Seung-Hoo Paik. El georgià juga demà contra Israel amb la selecció sub21 del seu país, mentre que Paik tindrà, també demà, una nova oportunitat per estrenar-se amb l'absoluta de Corea del Sud en l'amistós contra Colòmbia. Divendres va ser descartat pel tècnic i no va jugar cap minut contra Bolívia. Per últim, Nahuel Ferraresi, que no és habitual als entrenaments del primer equip, demà es reincorporarà al Peralada després de jugar aquest vespre amb Veneçuela contra Catalunya a Montilivi.