El Girona visitarà el Celta el Dissabte Sant al migdia (13.00h)

LaLliga ha programat el Celta-Girona de la jornada 33 de Primera divisió pel Dissabte Sant, 20 d'abril, a les 13.00h. La patronal ha fet avui públics els horaris, que també inclouen pel mateix dia el Barça-Reial Societat (20.45) com a partit més destacat. El Llevant-Espanyol es disputarà l'endemà a les 12.00h.

També ha programat la jornada 34 quan el Girona visitarà el Real Valladolid. Serà el proper 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, a les 20h 30.

El Girona afrontarà a Balaídos un duel contra un rival directe que pot ser determinant per la permanència. De totes maneres a hores d'ara la distància entre els dos equips és de 9 punts. Els gallecs, amb 25, marquen el primer lloc de descens a Segona. El Girona, amb 34, es dotzè. Abans de jugar a Vigo els d'Eusebio rebran l'Athletic aquest divendres (21.00h) a Montilivi, aniran dimarts que ve al Wanda (19.30h.) i s'enfrontaran a l'Espanyol el dissabte 6 (13.00) a l'estadi, on repetiran el diumenge de Rams davant del Vila-real (18.30).

Els d'Eusebio poden estar virtualment salvats quan juguin a Vigo per poc que facin les coses bé en els quatre duels previs. Amb dues victòries més el Girona arribarà als 40 punts, una xifra que molts creuen que aquest any serà necessària per garantir la continuïtat a l'elit. En tot cas després de Vigo els espera una nova sortida al camp d'un altre rival directe, el Valladolid, que encara no té horari fixat però que serà el 23 o el 24 d'abril.