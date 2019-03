Els protagonistes dels millors anys de la història del Girona es retroben a la Casa de Cultura

L'aula Magna de la Casa de Cultura de Girona s'ha omplert aquest vespre durant la presentació del llibre del periodista Jordi Bofill "Els millors anys de la nostra vida". L'obra repassa la trajectòria del Girona FC des que va estar a punt de baixar a Segona B la temporada 2013/14 (quan va arribar Pablo Machín i va evitar de manera miraculosa el desastre) fins l'ascens a Primera divisió i el debut de l'equip a la màxima categoria. Els protagonistes d'aquells millors anys de la història del club s'han retrobat a la Casa de Cultura: des del cos tècnic que formaven Pablo Machín, Jordi Balcells, Jordi Guerrero, que va acabar fa un parell de setmanes la seva etapa a Sevilla, fins a jugadors com Aday, Eloi, Pere Pons i Ramalho, passant pel president Delfí Geli i el director esportiu Quique Cárcel.

L'acte, presentat pel periodista Toni Padilla, ha estat seguit per més d'un centenar de persones, moltes vinculades al club com els exjugadors Nitus Granados i Lluís Busquets, o del món de les penyes com Quim Alegret, Pepe Sierra i Esteve Fernández, entre d'altres. També hi era l'actual entrenador, Eusebio Sacristán, i el seu col·laborador, Juan Carlos Andrés.

Machín ha recordat com va arribar a Girona el març de 2014 "després que l'equip perdés a Sabadell per 4-0 jugant amb un home més" i ha revelat que "el meu pare em va dir que ho agafés, que pitjor no els podria deixar". Aquell Girona estava a vuit punts de la permanència "i ni jo mateix confiava en el miracle, però els vaig anar donant confiança als jugadors i vam veure que matemàticament era possible". Després d'un 3-1 al Deportivo en l'última jornada l'equip es va acabar salvant. I allà va començar el camí cap a Primera.

Abans van arribar els desencisos contra el Lugo i el Saragossa, la temporada 2014/15, i davant l'Osasuna en el play-off de la 2015/16, per acabar celebrant l'ascens el 4 de juny de 2017 amb un empat sense gols contra el Saragossa. Quique Cárcel ha explicat que no ho va celebrar gaire "perquè sabia que molts jugadors dels que ens havien portat fins allà no podrien continuar i això era la meva feina l'endemà".

L'autor del llibre, Jordi Bofill, que escriu al Diari de Girona i al diari "Ara", ha dit que "he pogut fer l'obra que a mi m'hauria agradat llegir" i ha recordat que "d'aquí 50 o 70 anys quan la gent es pregunti qui va portar el Girona a Primera per primera vegada sortiran aquests noms i aquests protagonistes, i aquest en serà el relat".