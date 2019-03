El punt d'inflexió que suposa un 1-0 al marcador de San Mamés

És impossible deixar vista per a sentència una temporada al mes de desembre. Queden encara massa jornades per davant. Però sí que és cert que, independentment del moment concret de la temporada, el panorama pot ser un o altre. Aquest curs, al Girona li tocava visitar San Mamés el 10 de desembre. S'enfrontava a un rival que tenia a un món de distància i que, llavors, marcava la frontera amb el descens. Si l'hagués guanyat s'hauria salvat matemàticament? No. Però sí que hauria estat un cop important al damunt de la taula, per més jornades que s'haguessin de disputar. Ara bé, el que va acabar passant és que aquell dia es va viure un veritable punt d'inflexió per a un i altre equip. Des de llavors, les dinàmiques a banda i banda van ser totalment oposades. Catorze jornades després es tornaran a veure les cares (no fa una volta exacte perquè el calendari no és simètric). Aquest cop serà a Montilivi i el seu moment actual no tindrà res a veure amb el d'ara fa uns mesos.

Abans de desxifrar el present, toca fer un cop d'ull al passat més recent. Si el Girona d'Eusebio va començar prou entonat el curs, arribant a encadenar bons resultats després d'uns primers partits una mica irregulars, l'Athletic que entrenava Eduardo Berizzo no va arrencar amb gaire bon peu la competició. Tant és així que, a principis de desembre, els gironins eren setens amb 21 punts. En tenien 10 més que el conjunt basc, que era divuitè. Per tant, en descens. Els mals resultats van fer que la directiva optés per destituir el tècnic argentí. El seu lloc el va ocupar Gaizka Garitano. La primera oportunitat per redreçar el rumb li arribaria el 10 de desembre, a San Mamés. Hi arribava el Girona, que tenia l'oportunitat de donar el toc de gràcia a un rival al qual, si guanyava, deixaria a 13 punts. Al rival i al descens. Una distància considerable; no pas definitiva, però sí bastant difícil d'eixugar, encara que quedava més de la meitat del campionat per disputar-se. Aquell dia, el recital de Gorka Iraizoz no va ser suficient per evitar la derrota. Un dubtós penal de Jonás Ramalho al minut 90 va permetre que Aritz Aduriz signés, des dels onze metres, el definitiu 1-0.

No va ser un resultat més per a cap dels dos equips. El Girona va encetar llavors una nefasta ratxa de resultats que s'allargaria durant moltes setmanes i que el duria, fins i tot, a quedar-se a un pam de la zona perillosa. En canvi, l'Athletic va revifar. Des de la quinzena jornada fins ara s'han disputat 14 partits de Lliga. D'aquests, el conjunt d'Eusebio Sacristán n'ha guanyat 3 i n'ha empatat 4. Els 7 restants els ha perdut. Ha sumat, per tant, 13 dels últims 42 punts en joc. Ho ha arreglat gràcies als darrers resultats, però va arribar a tenir el descens a només un punt. En canvi, l'equip basc ha aconseguit 26 punts en aquest mateix període. Són bastants més. Tants com per estar ara per davant a la classificació. Divendres es tornaran a veure les cares, canviant l'escenari i també la dinàmica de manera radical. L'Athletic és novè (37) i té tres punts més que el Girona (34), que ara és dotzè.