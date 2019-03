Stuani i Pedro Porro ja treballen amb l´equip

De mica en mica, Eusebio Sacristán veu com recupera jugadors per preparar el partit de divendres a l'estadi contra l'Athletic Club. Ahir ja va poder disposar dels quatre internacionals catalans que van enfrontar-se a Veneçuela (Aleix Garcia, Muniesa, Pere Pons i Granell) i avui ha vist com recuperava Cristhian Stuani i Pedro Porro. El màxim golejador de l'equip va aterrar ahir a Girona i avui ha treballat amb l'equip després de proclamar-se campió de la Xina Cup i ser triat millor jugador del torneig. De la seva banda, Pedro Porro s'ha estrenat amb la selecció espanyola sub21 disputant els 180 minuts dels partit amistosos contra Romania i Àustria.

Avui està previst que arribi Yassine Bounou i Paik, que demà es reincoporaran als entrenaments. De la seva banda, Lozano no arribarà fins demà a terres gironines i caldrà veure si pot fer algun entrenament abans de divendres.