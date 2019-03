La recepta per posar fi a «l'ansietat» de ser incapaç de guanyar a casa

Avui es compleixen cinc mesos exactes de l'última victòria del Girona a Montilivi en un partit de Lliga. Molt de temps, segurament massa, per a un equip que té com a objectiu salvar la categoria. La sort dels d'Eusebio és que se'n surten, i molt bé, quan els toca posar-se el vestit de visitants. Ara bé, 151 dies sense guanyar a casa cou. Al vestidor i també a l'entorn, cada cop més resignat. Divendres, nova oportunitat per intentar trencar amb aquesta inèrcia. L'enèsima. D'això en va parlar ahir Àlex Granell. El capità, convidat de luxe en la presentació de l'edició d'enguany del MIC que es va celebrar a l'Auditori de la ciutat, va subratllar el «desig» que té la plantilla d'aconseguir que els tres punts es quedin a casa d'una vegada per totes. L'última vegada, el 27 d'octubre passat en un 2-1 amb el Rayo. Des de llavors fins ara, cinc empats i tres derrotes. O el que és el mateix: 5 punts de 24 possibles a l'estadi. Uns números molt pobres. L'Athletic Club és l'obstacle per mirar de maquillar aquests registres i Granell creu que, d'una vegada per totes, ha arribat l'hora de donar un cop al damunt de la taula.

«Volem brindar una alegria a la nostra afició, que està marxant amb una sensació estranya darrerament. Estem fent uns bons partits i ben dinàmics, com l'últim amb el València, tot i que els resultats no acompanyen», deia. Tot confessant que «tenim la gran sort que a fora som molt solvents» i que «els tres punts valen igual sigui a casa com a domicili», també va deixar ben clar que tant ell com els seus companys de vestidors tenen el «desig» de guanyar ja com a locals i que aquest divendres es presenta «una molt bona oportunitat per fer-ho». En cas de ser així, el Girona sumaria 37 punts quan encara quedaran nou jornades perquè s'acabi la Lliga. «Ens ajudaria a acostar-nos a la permanència», el gran objectiu de l'equip.

Granell va intentar trobar una explicació als mals de l'equip quan ha de jugar davant la seva afició. «La necessitat i les ganes de guanyar a Montilivi poden generar un punt d'angoixa quan no aconsegueixes el que vols. Tothom té el desig de vèncer i això, a vegades, no és positiu. Però som molt madurs i les hem vist de tots colors. El que ens està passant tampoc ens preocupa perquè a fora som capaços de redreçar el rumb». També li treia ferro a tot plegat explicant que «ens sabrà molt de greu si s'acaba la temporada i no hem guanyat a casa però sí que ho hem fet a fora, però això voldrà dir que ens hem salvat i aquest és el nostre objectiu».

Tombant l'Athletic, la permanència estarà molt a prop, però encara no serà matemàtica ni tampoc virtual. Ara bé, per al capità seria un pas de gegant del Girona quedar-se amb els tres punts. «El principal objectiu és sumar una o dues victòries ben aviat. Quan t'apartes de baix mires cap a dalt i tothom el que vol és quedar el més amunt possible. Hem tingut moments delicats aquesta temporada pel que certificar la salvació en les properes setmanes ens permetria respirar tranquils. Aquesta ha de ser la màxima obligació de la plantilla».