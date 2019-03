Eusebio espera veure demà a un Stuani "en perfectes condicions"

El Girona s'enfronta demà a la nit a l'Athletic en el retorn a la Lliga després de l'aturada pels compromisos internacionals. Ho farà tot buscant una victòria que seria "molt important" i que li serviria a l'equip per "donar-li continuïtat" a la bona inèrcia de resultats. Així s'ha expressat aquest mateix vespre el tècnic Eusebio Sacristán, qui compta amb Cristhian Stuani tot i el periple que l'uruguaià ve de viure amb la seva selecció. "Està bé, confiem que allargui la seva ratxa. És un futbolista important i esperem que els viatges i els partits no l'afectin, per veure un Stuani en perfectes condicions".



En canvi, no hi seran Pedro Porro ni el 'Choco' Lozano. El primer ve d'acumular un munt de minuts amb Espanya sub21 mentre que l'hondureny ha arribat avui mateix dels Estats Units. "Tenim d'altres companys que han treballat per aquest partit durant la setmana i preferim comptar amb ells", ha dit Eusebio. També ha explicat que Bounou ha tornat amb unes "petites molèsties" de la concentració amb el Marroc i per això ha convocat als tres porters que té disponibles.



Ha tret ferro de la mala ratxa que el Girona acumula a Montilivi, on fa cinc mesos que no hi guanya un partit de Lliga. "Clar que estaria bé donar-li una alegria a l'afició i això és el que volem, però tampoc s'ha convertit en una psicosi per a nosaltres". Alhora, ha valorat el "bon moment" que viu l'Athletic, un equip molt "sòlid, solidari i intens" al que no serà gens fàcil superar-lo.