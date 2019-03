Kodro: El botxí del 2016 torna demà a Montilivi amb l'Athletic

Kenan Kodro mai ha estat un golejador de grans xifres. El davanter de l'Athletic Club és, de moment, un d'aquells davanters que es mou entre la mitja dotzena i la desena de gols per temporada. Un 9 clàssic, molt lluitador, ràpid però sense cap bala, que va bé de cap i, sobretot, oportunista. No és cap virtuós tècnicament ni té la cama esquerra que tenia el seu pare, llegenda de la Reial Societat de principis dels anys noranta i exjugador del Barça (1995-96). Tanmateix, Kodro ocupa un lloc destacat al racó de malsons del Girona. No està al nivell de Pablo Caballero (Lugo), però el bosnià comparteix amb l'argentí l'honor de ser un dels botxins del Girona dels últims anys. I és que el curs 2015-16 quan vestia la samarreta de l'Osasuna va ser clau per frustrar per segona vegada consecutiva l'ascens de l'equip blanc-i-vermell a Primera. El davanter nascut a Sant Sebastià va marcar l'1-0 en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens disputat al Sadar i que va acabar 2-1 a favor dels navarresos. També ho faria a la tornada en un partit a Montilivi de trist record per als aficionats gironins que van veure aigualides, per segon any consecutiu, les aspiracions de pujar. El bosnià va glaçar l'estadi amb un gol al partit de tornada només començar la represa (m.47). Demà Kodro, gairebé tres anys després, tornarà a Montilivi per primer cop des d'aquell dia per enfrontar-se a un Girona, ara ja sí, de Primera.

Kodro ha tornat aquest hivern a terres basques per fitxar per un Athletic necessitat de gol que buscava alternatives al veterà Aduriz. Ho ha fet després de voltar per Europa i tastar la Bundesliga, la lliga suïssa i la danesa. La projecció i joventut de Kodro van fer que amb només un any a Primera Divisió (29 partits i 7 gols) i malgrat el ràpid retorn de l'Osasuna a Segona A, el Mainz 05 s'hi fixés i pagués 1,8 milions al club navarrès pel seu fitxatge. A la Bundesliga les coses no li van sortir gaire bé i tan sols va disputar 10 partits sense arribar a veure porteria. Al mercat d'hivern va ser cedit al Grasshopers, on va recuperar el somriure i amb només mig any va fer marcar 7 gols en 15 partits. L'estiu passat el Mainz va recuperar la inversió quan el Copenhague va pagar 1,7 milions pel davanter. A terres daneses estava recuperant l'olfacte golejador (18 partits i 6 gols) amb actuacions molt destacades a l'Europa League. Això va fer que l'Athletic Club hi pensés i el fitxés aquest mercat d'hivern.



Sense minuts amb Bòsnia

De moment, a les ordres de Gaizka Garitano, Kodro ha disputat 6 partits en els quals ha marcat un gol. Kodro ha anat concentrat amb Bòsnia durant aquesta aturada FIFA però no ha disputat cap minut en els partits contra Armència i Grècia, de classificació per a l'Eurocopa. Fins ara ha disputat 9 partits amb la selecció absoluta bosniana (2 gols).