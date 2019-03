El Girona continua encallat a Montilivi

Per més que Eusebio repeteixi que al vestidor no hi ha cap "psicosi" pel fet de no guanyar a Montilivi, la veritat és que el Girona no se'n surt a casa. Ja fa cinc mesos que es resisteix la victòria i l'última oportunitat, la d'aquesta nit amb l'Athletic, també s'ha desaprofitat. Un nefast inici de segona part, en què s'han concedit dos gols gairebé consecutius, i la inoperància en atac d'un equip que només ha xutat un parell de vegades entre pals, ha llançat per terra la diana inicial d'Stuani. Tot plegat, en un partit gris dels de casa, superats per un rival amb més ofici, que serveix per demostrar que, com a local, no se'n surten.

I això que al descans, el panorama tampoc era per veure el got mig ple. Si ha estat així és perquè els genis tenen aquestes coses. No els cal ser protagonistes per brillar. En fan prou amb una aparició per fer evidència del seu talent. Ben poc estava passant per Montilivi quan Stuani ha fet acte de presència. Ha volgut retornar el caliu de l'estadi, que li ha rendit homenatge en els moments previs del partit. Ha caçat una pilota penjada per Raúl García a l'àrea. Especialitat de la casa, avançant-se al seu marcador, per més bon defensor que sigui. Li ha tocat el rebre a Íñigo Martínez, que no ha pogut fer davant el salt potent de l'uruguaià. El cap de cap, imparable. Cap a barraca. Era el minut 37, un punt d'inflexió.

Fins llavors, Girona i Athletic havien ofert ben poques coses. En atac, gairebé cap. Una internada de Pere Pons que ha acabat en res de res i una passada inverosímil de Borja García que Portu no ha sabut controlar. A l'altra àrea un remat d'esperó de Williams que ha atrapat Iraizoz, avui titular per la lesió de Bounou. A part d'això, pocs detalls més. Un Ramalho que s'ha ofert molt en atac i ha patit en defensa, caient al parany del conjunt basc, que li ha poblat la seva banda amb Cordoba, Raúl García i fins i tot Williams. I un control repartit, sense un clar dominador. Fins que ha aparegut Stuani, el bri de llum dels primers 45 minuts.

El problema del Girona és que li costa una barbaritat mantenir l'avantatge al marcador quan juga a casa. Massa poc li ha durat l'alegria, perquè el segon temps ha començat de la pitjor manera possible. L'Athletic no s'ha hagut d'esforçar massa per capgirar el resultat. Un altre geni, Iñaki Williams, s'ha vestit d'heroi. Primer, fent l'empat amb un cop de cap a centrada de Yuri. I després, sis minuts més tard, posant una pilota precisa al cor de l'àrea perquè la testa de Raúl García emmudis Montilivi. Gerra d'aigua freda i l'afició, que ja ha patit massa desil·lusions aquesta temporada, que ha quedat muda.

Eusebio ha provat de fer quelcom per animar un equip que semblava abatut. Primer, ha retirat Muniesa del mig del camp per fer entrar Valery. Poc després, Ramalho ha marxat al vestidor i el seu lloc l'ha ocupat Doumbia. Canvi de dibuix, però sense massa resultat. Sí que Granell ho ha provat al 77, amb un xut que ha atrapat Herrerín. El primer del Girona de tota la segona meitat. Més s'havia de fer per intentar rascar algun punt. Ni l'entrada a última hora de Patrick Roberts ha servit per salvar els mobles. Una nova derrota a Montilivi, l'enèsima desil·lusió a l'estadi.



GIRONA 1 - 2 ATHLETIC

GIRONA: Iraizoz; Ramalho (Doumbia, min. 75), Alcalá, Juanpe, Raúl García; Muniesa (Valery, min. 63); Pere Pons, Granell, Borja García (Patrick Roberts, min. 87), Portu; i Stuani

ATHLETIC: Iago Herrerín; Capa, Unai Núñez, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García (San José, min. 73), Beñat; De Marcos, Raúl García (Kenan Kodro, min. 80), Cordoba (Balenziaga, min. 83); i Williams

GOLS: 1-0, Stuani (min. 37); 1-1, Williams (min. 52); 1-2, Raúl García

ÀRBITRE: Sánchez Martínez (comitè murcià). Ha amonestat Juanpe, Portu (Girona); Capa, Raúl García, Íñigo Martínez, Beñat (Athletic)

ESTADI: Montilivi, 10.652 espectadors.