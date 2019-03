El Girona descarta Bounou per rebre l'Athletic i Gorka tornarà a ser avui el porter titular

El Girona ha descartat definitivament aquest matí que el porter Yassine Bounou pugui jugar aquesta nit a Montilivi contra l'Athletic. Segons un comunicat mèdic facilitat pel propi club "en l'entrenament d'ahir Bounou va patir un dolor agut en el gluti esquerra, abandonant la sessió de treball. Esperant noves proves mèdiques, el jugador serà baixa avui". D'aquesta manera la titularitat tornarà a ser per a Gorka Iraizoz, que en l'anada contra l'Athletic a San Mamés també va ser titular, per lesió del marroquí, fent una actuació sensacional, tot i que no va poder evitar la derrota (1-0) pel polèmic penal transformat per Aduriz en el temps afegit.

Bounou ha estat concentrat aquests darrers dies amb la selecció del Marroc. Dimarts va jugar els 90 minuts en l'amistós contra l'Argentina que va acabar amb derrota marroquina per 0-1 i en el retorn a la feina, ja a Girona, ha sentit aquestes molèsties al gluti que el deixen fora del partit d'aquesta nit. I qui sap si de la visita de dimarts que ve a l'Atlètic, perquè ara LaLliga agafa embranzida i per la setmana que ve té preparada la sortida al Wanda i l'arribada de l'Espanyol dissabte a Montilivi. Ahir Eusebio ja va fer una convocatòria de 19 jugadors, amb tres porters, Bounou, Iraizoz i Suárez, preveient la possible baixa del marroquí.