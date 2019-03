Montilivi clama una alegria per fer un pas cap a la salvació gairebé definitiu

El futbol torna aquest vespre a Montilivi després de quinze dies sense Lliga a causa de l'aturada pels compromisos de les seleccions. Han estat un parell de setmanes d'allò més tranquil·les per al Girona gràcies a la victòria aconseguida a Leganés (0-2) que va situar l'equip amb 9 punts d'avantatge respecte a les posicions de descens. Una situació privilegiada, sobretot tenint en compte on era l'equip fa un mes, i que a més a més dibuixa un escenari d'optimisme en les properes jornades. L'objectiu és cada cop més a prop però amb 10 jornades per acabar la temporada encara poden passar moltes coses. Tot passa doncs per continuar sumant i la primera oportunitat és aquest vespre a l'estadi contra l'Athletic Club. De ben segur que no serà fàcil treure's la llosa que suposa saber-se l'equip amb pitjors números com a local de la competició. Ara bé, per a assolir l'objectiu caldrà brindar una victòria, que tot just seria la tercera del curs, a una afició necessitada d'alegries a casa. En aquest sentit i tal i com va assegurar Eusebio Sacristán ahir, ha arribat un punt en què el vestidor no es vol capficar en si es guanya o no a casa ni en si se sumen més punts a fora que no pas com a locals. El tècnic tè clar, i així ho ha transmès als seus homes, que s'han de sumar punts independentment d'on s'esgarrapin. Això sí, l'afició es mereix una victòria després de cinc mesos sense cantar-ne cap i d'haver-ne vist només dues en tota la temporada.

El virus FIFA ha tret el nas per Montilivi aquesta setmana en forma de molèsties musculars a la cuixa de Yassine Bounou. El porter ha tornat de la concentració amb el Marroc amb problemes i Eusebio, per curar-se en salut, ha inclòs a la llista José Aurelio Suárez, que faria de suplent d'Iraizoz si Bounou no es recuperés a temps. Qui sí que està en condicions és Cristhian Stuani. El màxim golejador de l'equip ha pogut fer dos entrenaments amb l'equip després de disputar dos partits amb l'Uruguai a la Xina. Amb Lozano, descartat perquè tot just va arribar dijous, caldrà veure si el tècnic situa Stuani d'entrada a l'onze o bé el reserva per a la segona part i aposta per Doumbia o bé un Roberts a qui ara el tècnic ja veu «més bé». L'anglès és una de les novetats de la llista després de quedar-se fora l'última jornada a Leganés per decisió tècnica. També torna a la convocatòria i, possiblement, a l'onze Raúl García. El lateral gallec es jugarà un lloc amb Muniesa a la banda esquerra. Qui no hi és és Pedro Porro, a qui el tècnic ha considerat oportú donar descans després de jugar 180 minuts amb la sub21.

Caldrà veure si tenen continuïtat les variants tàctiques va mostrar el Girona a Leganés. Eusebio no va voler revelar-ho però Borja García podria tenir continuïtat pel mig al costat de Pere Pons i Granell i Valery Fernández mantenir-se a l'extrem esquerre. Aday i Mojica, lesionats, continuen de baixa.

L'Athletic Club arriba a Girona com un dels equips més en forma dels últims mesos. D'ençà de l'arribada de Gaizka Garitano, l'equip ha reaccionat i no només ha sortit de baix sinó que comença a mirar amunt. El tècnic no pot comptar aquest vespre amb el central Yeray Álvarez, sancionat per acumulació de targetes, i deixarà a Bilbao a Lekue, per motius tàctics. Tampoc serà avui a Montilivi Aduriz, botxí del Girona al partit d'anada a San Mamés. El veterà davanter arrossega un esquinç de genoll. Yuri Berchiche, amb problemes durant la setmana, s'ha recuperat a temps i es perfila com a titular.