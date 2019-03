Pendents dels rivals per mantenir-se lluny del perill

La nova ensopegada del Girona a Montilivi, on ja fa cinc mesos que no coneix la victòria en Lliga, fa que el conjunt entrenat per Eusebio Sacristán hagi de mirar per sota si vol mantenir el coixí de nou punts per sobre del descens. El Celta és l'equip que ara mateix marca el perill. Els gallecs sumen 25 punts, pels 34 que sumen els gironins, i avui tenen un partit clau per l'objectiu de la permanència. Els de Fran Escribá reben aquesta tarda el Vila-real (18.30 h) conscients que si guanyen se situaran a només un punt de la permenència, que marca el conjunt groguet amb 29 punts. Demà serà el torn del Rayo, ara amb 23 punts, que rebrà el Betis (14 h). Per últim, el cuer de la classificació amb 22 punts, l'Osca, visita també diumenge el Santiago Bernabéu per enfrontar-se al Madrid (20.45 h).

Així, en el pitjor dels casos el conjunt d'Eusebio es trobaria a sis punts del descens, en cas de victòria del Celta, a falta de 27 que queden per disputar-se. Una derrota dels gallecs combinada amb una ensopegada o un empat del Rayo, mantindria el Girona a nou punts de caure en el perill.

Un perill que sobretot es deu a la dinàmica negativa dels blanc-i-vermells com a locals aquesta temporada. A casa només han guanyat dos partits, Celta (3-2) i Rayo (2-1) dels 15 que hi han disputat. D'aquest últim partit ja en fa cinc mesos. Des de llavors, des del 27 d'octubre de 2018, han passat per Montilivi Leganés (0-0), Atlètic (1-1), Getafe (1-1), Alabès (1-1), Barça (0-2), Osca (0-2), Reial Societat (0-0), València (2-3) i, ahir, Athletic (1-2). Nou partits en què els d'Eusebio no han aconseguit guanyar. Només una excepció, en la tornada dels setezens de final de la Copa del Rei, quan el Girona es va imposar a l'Alabès (2-1).

Els gironins són l'equip de Primera Divisió que menys partits han guanyat davant la seva afició, només dos, i són el pitjor equip com a local juntament amb el Valladolid. Els dos equips han sumat 12 punts al seu estadi, però els castellans hi han guanyat tres cops. Els blanc-i-vermells han disputat 15 partits a casa, on han aconseguit 2 victòries, han sumat 6 empats i han encaixat 7 derrotes. I és que les xifres a Montilivi no són gens bones quant a xifres golejadores, ja que l'afició només ha celebrat 14 dianes aquest curs, una mitjana que no arriba al gol per partit. Només l'Alabès, amb els mateixos gols que els d'Eusebio, i el Valladolid, amb 11, no superen la xifra golejadora gironina com a local, però tant bascos com castellans han disputat 13 partits a casa. Uns números que es contraposen amb els desplaçaments. Els gironins són el tercer millor visitant de la Lliga, només superats per Barça i Madrid.

El pròxim rival que passarà per la gespa de Montilivi serà l'Espanyol, el pròxim dissabte (13 h). Després serà el torn del Vila-real en la jornada 32 i tresmés tard passarà el Sevilla per tancar la lliga com a locals davant el Llevant en la penúltima jornada. Queden quatre partits per disputar-se a Montilivi. Quatre partits per intentar tornar a brindar una nova victòria a l'afició.



Juanpe baixa al Wanda

Juanpe va ser amonestat al minut 72 de partit per una falta sobre Raúl García. És la cinquena targeta groga que veu el central gironí aquesta temporada, per la qual cosa haurà de complir sanció en el desplaçament que farà el conjunt gironí aquest dimarts al Wanda Metropolitano per enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid (19.30 h).