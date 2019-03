L'Atlètic goleja a Vitòria abans de rebre dimarts el Girona al Wanda Metropolitano

L'Atlètic va passejar-se per Vitòria abans de rebre demà passat el Girona al Wanda Metropolitano. El partit se li va posar de cares ben d'hora al conjunt matalasser que, abans del quart d'hora de joc, ja dominava per 0-2 gràcies als gols de Saúl Ñíguez i Diego Costa. A la represa, els de Diego Simeone no van donar cap opció a l'Alabès de ficar-se al partit i van sentenciar gràcies a un gol d'Álvaro Morata. Thomas Partey posaria la cirereta al pastís amb un gran gol a les acaballes del partit. La victòria torna les bones sensacions a l'Atlètic després de la dolorosa eliminació de la Lliga de Campions contra el Juventus i de la derrota a San Mamés contra l'Athletic Club.



El Getafe va fer un pas enrere en la lluita per aconsegui una posició que doni dret a jugar la Lliga de Campions la temporada que ve. Els de José Bordalás es van veure superats, contra pronòstic pel Leganés en el derbi madrileny. Els de Mauricio Pellegrino van ser superiors sobre el terreny de joc i es van endur tres punts d'or en la lluita per la permanència. Els gols de Michael Santos al llindar de la mitja part i de Juanfran a les acaballes del partit van frenar les aspiracions europees del Getafe, que estarà molt pendent del que passi avui en el duel entre el Sevilla i el València.