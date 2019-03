L'avantatge respecte els llocs de descens es redueix a sis punts

Pere Pons no va poder fer res per evitar la derrota contra els de Garitano.

aniol resclosa

A Montilivi, se les prometien molt felices quan al minut quinze del Celta-Vila-real els visitants anaven dominant amb un marge de 0 a 2 que deixava sense efecte la patacada de divendres contra l'Athletic. Els gols de Toko Ekambi i Pedraza, amb un eslàlom d'aquells que fan patxoca, van avançar el conjunt de Javi Calleja, que de veure's amb set punts d'avantatge respecte al Celta s'ha quedat a només un punt de la divuitena posició, després d'una segona meitat per llançar a les escombraries. I, de retruc, el Girona d'Eusebio va veure reduït de nou a sis el marge respecte als gallecs.

Perquè el que va passar a Balaídos a la segona meitat és ben bé cosa de bruixes. Iago Aspas, que només havia jugat vint-i-cinc minuts en el que portem de 2019, i van ser a principis de febrer, va reactivar la moral d'un Celta que amb ell es veu capaç de qualsevol cosa. Amb un gol al minut 50, de falta directa, Aspas ja va deixar entreveure que la nit, a Galícia, no havia fet més que començar.

Tot es va accelerar en un tram final frenètic, en què el Vila-real gairebé no va tenir opcions i va quedar a plaer d'un Celta enfurismat i totalment entregat a la seva figura. Aspas ho va generar absolutament tot, però abans va ser Maxi Gómez qui va posar el 2 a 2, amb una rematada de cap. Quan faltaven cinc minuts, i després que el VAR intervenís assenyalant una pena màxima invalidada prèviament per un fora de joc que no era, va ser transformada per Aspas, que sortiria ovacionat i plorant durant el temps de descompte.

El Girona, que manté els 34 punts, ha dormit a la tretzena posició, per davant d'un Espanyol amb pitjor goal-average. Amb 31 trobem el Llevant, que a les 12 hores s'enfronta a l'Eibar al Ciutat de València. Una mica més avall, amb 29, hi ha el Valladolid, que rep a les 18.30 hores la Reial Societat, i l'esmentat Vila-real. I el Celta, amb 28, ja torna a ser una amenaça real.

Més despenjats queden el Rayo Vallecano i l'Osca, amb 23 i 22 punts respectivament, i que avui també juguen els seus partits: els madrilenys reben el Betis a les 14 hores, i els aragonesos tanquen la jornada visitant el Santiago Bernabéu i enfrontant-se al Madrid, a les 20.45 hores.