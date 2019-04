Eusebio: "Hem de saber viure sense Stuani"

Juga el Girona demà a la tarda al camp de l'Atlètic de Madrid i ho farà amb una baixa més que important. El seu davanter i màxim golejador, Cristhian Stuani, no hi serà per lesió. Ha lamentat la seva absència el tècnic, Eusebio Sacristán, encara que li ha volgut treure ferro a tot plegat recordant que hi ha una "plantilla completa" com per cobrir qualsevol baixa. A la mateixa hora, ha afirmat que serà Seydou Doumbia l'encarregat d'actuar com a punta de referència al Wanda Metropolitano.

"Stuani és molt important per a l'equip i determinant de cara a gol, però no podem dependre si algú hi és o no. Preferim que hi sigui, tot i que hem de saber viure sense ell", ha dit Eusebio aquesta tarda en sala de premsa. Alhora, ha parlat de Doumbia. "Vam anar per ell aquest estiu, és un futbolista d'experiència, determinant també de cara a gol i que es mou molt bé a l'àrea. Està treballant tot l'any i si no té minuts és perquè Stuani està rendint. Ara li arriba el premi i tant de bo ens ajudi a aconseguir la victòria".

Alhora, ha elogiat l'Atlètic, un rival "molt fort" que ve de guanyar "bé" al camp de l'Alabès. "S'ha refet de les últimes ensopegades i els seus números a casa són molt bons. Som conscients d'on anem. Hem sigut capaços de guanyar a altres camps i sabem que hem de fer les coses de la millor manera possible, donant al cent per cent i confiant".