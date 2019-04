Stuani és baixa pel partit contra l'Atlètic per una sobrecàrrega al soli

El Girona visitarà demà l'Atlètic de Madrid en una nova jornada de Lliga amb una baixa de molt pes. Cristhian Stuani es quedarà a casa per recuperar-se d'una sobrecàrrega al soli dret, una lesió que en principi no hauria de ser greu. L'objectiu seria que pogués arribar al duel contra l'Espanyol de dissabte a Montilivi, on els gironins, després de cinc mesos sense guanyar a casa, necessiten trencar aquesta mala ratxa per veure una mica més a prop la permanència a Primera.

Stuani va viatjar a Xina la setmana passada pels partits internacionals d'Uruguai i va tenir molt protagonisme amb la seva selecció en els dos partits que van disputar.Contra Uzbekistan va marcar dos gols i davant Tailàndia, un. L'Uruguai es va endur la Xina Cup. El golejador del Girona, autor de 17 dianes a la Lliga, va jugar divendres contra l'Athletic i, fins i tot, va veure porta avançant els d'Eusebio, que a la segona part veurien com els bascos els capgiraven el marcador. Stuani va acabar amb molèsties i, per precaució, se'l fa descansar demà.

Per visitar el Wanda Eusebio també tindrà la baixa de Juanpe, sancionat per acumulació de targetes. Aquesta tarda Eusebio farà la roda de premsa prèvia al partit i podrà donar més detalls de la situació.