El VAR i un efectiu Atlètic condemnen el Girona al Wanda

L'equip d'Eusebio aguanta 76 minuts davant un Atlètic que agafa aire gràcies a un gol de Godín que no puja al marcador fins la intervenció del videoarbitratge

Perdre al Wanda Metropolitano entrava als plans. Era una possibilitat. Fer-ho així, no tant. El Girona ha fet un pas enrere en el seu camí cap a la permanència, encadenant la segona derrota consecutiva. Ho ha fet, en gran part, per culpa d'un gol estrambòtic. Ha hagut de dictar sentència el VAR, que ha donat per vàlid un cop de cap de Godín que semblava il·legal. La bota de Pere Pons evitava qualsevol supòsit de fora de joc. Malgrat el cop, no hi ha hagut reacció i amb tot dat i beneït, Griezmann ho ha finiquitat en l'afegit. Derrota que manté els d'Eusebio amb 34 punts, a l'espera del que facin els seus rivals directes i confirmant que, tot i l'embranzida, torna a viure un moment delicat.

Va ser protagonista a la prèvia i també ho ha sigut quan la pilota ha començat a rodar. Eusebio l'havia elogiat el dilluns a la sala de premsa i Seydou Doumbia ha decidit tornar-li les bones paraules amb una de les millors actuacions que se li recorden. Se l'ha vist ben endollat des del primer minut. Pressionant, corrents amunt i avall, baixant a rebre al mig del camp i també obligant a Oblak a aparèixer. L'ivorià ha sigut l'únic jugador del Girona que ha generat perill durant el primer temps. Dos cops de cap, un al minut 3 i un altre al 34, no han acabat al fons de la porteria perquè el porter de l'Atlètic ha tancat amb clau. En el primer, rematant una centrada des de la dreta de Porro i enviant la pilota un pèl centrada. En el segon, ha dirigit l'esfèrica més arran de pal, però de nou sense sort.

Ha estat una de les novetats d'un onze on també hi han tornat homes com Pedro Porro, Bernardo, Douglas Luiz i Aleix Garcia. Una petita revolució que ha donat els seus fruits a l'inici. S'ha vist un bon Girona, amb ganes de tenir la pilota i d'anar de cara a barraca. Però l'eufòria ha durat poc. Quan els de Simeone s'hi han posat, el control ha canviat de banda. Possessió per als de casa i algun ensurt tot intentant sortir des del darrere, un recurs que han explotat els d'Eusebio. Sense protagonitzar un setge continu, el cert és que l'Atlètic també hauria pogut marxar al descans amb avantatge. Griezmann i Morata ho han provat sense massa sort, però la més clara ha arribat a les botes de Koke. El seu cacau des de fora de l'àrea ha impactat amb el travesser.

Era d'esperar que els de casa fessin un pas endavant. Li ha costat a l'Atlètic, que no ha despertat fins que el segon temps havia superat el seu primer quart. Menys ha fet el Girona, esperant la seva oportunitat i sense la guspira inicial. L'entrada de Correa, un malson per als blanc-i-vermells, ha revolucionat l'atac dels de Simeone. Gorka ha refusat un xut de Saúl com ha pogut abans que Alcalá aparegués a temps per rebutjar una centrada perillosa cap a Morata. El porter ha tornat a salvar als seus amb els peus davant Vitolo.

Llavors ha arribat el gol. Una jugada estranya, amb suspens. La pilota ha volat cap a l'àrea del Girona, quan tota la defensa sortia. Gorka, a destemps, no hi ha arribat a rebutjar davant Griezmann. El refús, amb el porter venut, l'ha aprofitat Godín per marcar a porteria buida. L'àrbitre ha anul·lat la jugada entenent que hi havia fora de joc fins que ha aparegut el VAR. Uns segons de misteri fins que Mateu Lahoz ha donat les instruccions pertinents: gol vàlid.

No hi ha hagut reacció. Ni tenint al 'Choco' Lozano, Patrick Roberts i Valery a la gespa, els tres homes que ha fet entrar Eusebio a la segona meitat. Amb l'equip fos i sense massa esma, Griezmann n'ha tingut un parell per sentenciar. Ha errat la primera, però no ha fallat al segon cop. El 2-0 ha arribat ja en el descompte.

ATLÈTIC DE MADRID:

Oblak; Arias, Giménez, Godín, Filipe Luis (Vitolo, min. 64); Saúl, Rodrigo, Thomas (Correa, min. 55), Koke; Griezmann i Morata (Juanfran, min. 85).



GIRONA:

Iraizoz; Porro, Bernardo, Alcalá, Muniesa; Douglas; Portu ('Choco' Lozano, min. 68), Pere Pons (Valery, min. 84), Aleix Garcia, Borja García; i Doumbia (Patrick Roberts, min. 77).

GOLS: 1-0, Godín (min. 77); 2-0, Griezmann (min. 93).

ÀRBITRE: Iglesias Villanueva, del comitè gallec. Ha amonestat Arias (Atlètic).

ESTADI: Wanda Metropolitano, 40.863 espectadors.

El VAR i un efectiu Atlètic condemnen el Girona al Wanda