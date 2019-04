Eusebio: "Ens ha faltat decisió quan controlàvem el partit"

- Podríem anar a pel partit, ens ha faltat aquest punt de determinació per treure alguna cosa positiva.

- Era una fase del partit en què veiem que teníem control i que podíem trobar el premi i en aquest moment podríem haver fet alguna cosa diferent per arribar amb més claredat per finalitzar per poder guanyar o com a mínim empatar.

- Doumbia ha tingut ocasions, treball, ha rendit al seu nivell en els entrenaments per la seva qualitat i el cansament l'han notat tots. Content amb ell.

- Hem estat fidels a nosaltres i em quedo en haver donat un missatge a l'equip que el control s'havia de concretar i que era una bona oportunitat d'anar a la porteria contrària amb més decisió, però hem millorat tot el que preteníem als entraments.

- Ens ha costat el segon gol però hem tingut l'oportunitat d'empatar.

- Hem de preparar bé el partit contra l'Espanyol, volem els tres punts.