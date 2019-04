Eusebio: «Preferim que Stuani sempre hi sigui, però hem d´aprendre a saber viure sense ell»

Per triar, Eusebio s'uniria al mateix bàndol que el comú dels mortals. El que diu que, si ets el Girona i disposes a la teva plantilla d'un futbolista com Cristhian Stuani, el faràs jugar sempre que sigui possible. Que un jugador et faci la majoria dels gols no passa cada dia i tenir-lo, a part de ser un «privilegi» com ho ha reconegut el mateix tècnic i fa un any el seu predecessor, Pablo Machín, és per veure'l a la gespa i no pas a la banqueta. Per això, a Eusebio no li fa gens de gràcia quedar-se sense Stuani per visitar el Wanda i posar-li un interrogant per al derbi d'aquest dissabte amb l'Espanyol. «Preferim que hi sigui, però hem de saber viure sense ell», despatxava ahir el tècnic. Amb només una frase, d'una banda destacava la seva rellevància i trascendència. De l'altra, donava un cop a l'esquena a la resta del vestidor. Com dient-los: «Ei, també confio en vosaltres». Per això mateix, la il·lusió i les ganes de guanyar l'Atlètic seran les mateixes de qualsevol altre partit. Encara que el pitxitxi no estigui disponible. El seu lloc l'ocuparà Seydou Doumbia. El mateix futbolista que desperta tota mena de reaccions a l'entorn, una disparitat d'opinions que es fa evident quan l'ivorià salta a la gespa de Montilivi.

«Treballem tot l'any amb la mateixa mentalitat, la de ser un equip. Stuani és molt important i alhora determinant. Però hem demostrat que som capaços de competir a un bon nivell encara que ens falti alguna peça i això és positiu per a nosaltres. El col·lectiu ha d'estar per sobre de les individualitats i no podem dependre de si algú hi és o no». Afegia Eusebio, tot parlant de Doumbia, que «si vam anar a buscar-lo a l'estiu és perquè és un jugador d'experiència i també determinant, que es mou molt bé a l'àrea. Està treballant bé durant tot l'any i si no li arriben els minuts és perquè Stuani està rendint. Ara té el premi i tant de bo ens ajudi a guanyar». Més sobre l'africà. «Un jugador del seu prestigi i que ha sigut molt important en d'altres clubs, ara li ha tocat assumir un paper en què ha hagut de comptar amb poques opcions. I ho ha fet bé. És important ara donar-li la possibilitat de jugar».

Stuani no hi serà avui, a Madrid. Però la sobrecàrrega al soli que pateix li impedirà enfrontar-se a l'Espanyol el dissabte? Eusebio va ser caut. «Esperem que estigui recuperat i confiem que tot anirà bé». Tres quarts del mateix va dir de Bounou, també descartat per lesió. Si l'espera, és per aquest cap de setmana. Tampoc hi serà Raúl García, que descansa. Ni Juanpe, sancionat. Baixes que no preocupen pas a Eusebio. «Comptem amb molts jugadors i en algun dels casos podem fer que tinguin minuts futbolistes que estaran en perfectes condicions. Pensem en els tres partits gairebé seguits, però també en treure a Madrid el millor equip possible. Veurem si a l'onze inicial hi serà Douglas Luiz. El brasiler ha reaparegut en una convocatòria i la lesió muscular que arrossegava des de feia tres setmanes ja és història. «Està recuperat, per jugar, però porta molt de temps sense competir. Hem de tenir-ho present per gestionar-ho i que ens torni a donar tot el que ens estava donant perquè el volem aprofitar al màxim».

Quan se li va preguntar pel sistema, tot i no dir-ho clarament, el de la Seca va deixar entreveure que el dibuix que ha aparegut als darrers partits no variarà. «Volem donar continuïtat al que estem fent, però és obvi que comptem amb variants dins del plantejament inicial per estar preparats per si ens hem d'adaptar». I també va parlar de l'Atlètic. «Cada partit és important per sumar punts que ens acostin al nostre objectiu. També aquest, hem de ser forts i aixecar-nos de la patacada de l'altre dia. Ells s'han refet de les últimes ensopegades i són un rival gran i molt fort. Som conscients d'on anem, encara que hem sigut capaços de guanyar a d'altres camps. Hem de fer les coses de la millor manera possible, donar el cent per cent i confiar».