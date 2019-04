Un repte difícil però de cap manera impossible

Sona bé i és bonic recordar que el Girona no ha perdut mai contra l'Atlètic de Madrid en cinc enfrontaments. Ara bé, l'estadística no pot ser una arma amb la qual es presenti el conjunt d'Eusebio Sacristán aquest vespre al Wanda Metropolitano. L'equip s'hi planta conscient que pot tornar-se a enfangar després de la derrota de divendres passat contra l'Athletic Club a Montilivi, que, combinada amb el triomf del Celta, ha acostat les posicions de descens a 6 punts. Ho fa també amb el record del triomf al Bernabéu i de l'empat al Camp Nou com a al·licient moral per somiar. El marge amb les posicions de perill continua sent gros, però a Montilivi tothom és conscient que cal continuar pedalant molt més per assolir un objectiu que alguns ja donaven per fet fa una setmana. Queden encara unes quantes etapes perquè el Girona faci el cim i pugui respirar tranquil. És a les seves mans i això depèn d'ell mateix; és segurament el que més envegen el grapat d'equips que el precedeixen. En una setmana amb dos partits (avui i dissabte contra l'Espanyol), els gironins tenen avui l'oportunitat de fer un pas més cap a l'objectiu.

Segurament el Metropolitano no és el millor escenari on buscar salut i, fer-ho sense el millor jugador, Cristhian Stuani, afegeix encara més dificultat a l'empresa. El davanter uruguaià i màxim golejador de l'equip és baixa avui -qui sap si també dissabte contra l'Espanyol- per culpa d'una sobrecàrrega al soli dret i Eusebio haurà d'inventar-se una alternativa en punta d'atac. Seydou Doumbia serà el relleu de l'uruguaià, en tot just la seva quarta titularitat a la Lliga. A l'absència de Stuani cal afegir-hi també la de Juanpe, sancionat per acumulació de targetes, la del lesionat Bounou i la de Raúl García, a qui el tècnic ha donat descans. En canvi, tornen a la llista, el Choco Lozano, Pedro Porro i Douglas Luiz, ja recuperat.

Hi ha vida més enllà de Stuani? Que el charrúa és l'ànima del Girona no és cap mentida. Els números així ho demostren: ha fet 17 dels 32 gols de l'equip a la Lliga. Aquests registres fan tremolar els rivals, que quan el tenen al davant apugen els nivells de vigilància, conscients de la seva perillositat. És aquí on Eusebio haurà de prendre la millor decisió per trobar el relleu adequat per a l'uruguaià. No és la primera vegada que el Girona juga sense el seu referent i, curiosament, tampoc és que li hagi anat tan malament. Avui al davant, però, hi haurà tot un Atlètic que ve de golejar l'Alabès a Vitòria (0-4) i recuperar sensacions després de la dolorosa eliminació a la Lliga de Campions contra el Juventus i de perdre a Bilbao (2-0). Un conjunt, el madrileny, que també té ganes de venjar-se d'un Girona que sempre li fa la guitza i que va ser el seu botxí a la Copa del Rei aquesta temporada.



La posició de Muniesa

L'aposta per Muniesa com a pivot va sortir bé a la segona part de Leganés i també a la primera contra l'Athletic. Caldrà veure si avui, encara sense Douglas Luiz, Eusebio manté l'aposta o bé situa Pere Pons al mig i deixa el lloretenc al lateral esquerre per així, com a Leganés, tenir un home més per tancar o treure la pilota jugada quan calgui. L'absència de Juanpe obre les portes al retorn de Bernardo Espinosa a l'eix de la defensa. El fet de tenir tan a prop el derbi contra l'Espanyol de ben segur que farà que el tècnic reparteixi minuts entre els seus homes i avui algun dels titulars habituals descansi. Això podria obrir les portes a Valery Fernández, Aleix Garcia, Pedro Porro o fins i tot Carles Planas. El tècnic va descartar un retorn al 3-5-2, tot i que va obrir la porta a «les variants» que permet l'actual 4-1-4-1.

De la seva banda, Diego Pablo Simeone recupera el lateral colombià Arias, però no pot comptar amb el lesionat Lucas Hernández -fitxat pel Bayern de Munic per al curs que ve a canvi de 80 milions d'euros- i té les baixes per lesió de Thomas Lemar i Diego Costa. A més a més, el tècnic argentí rumia si fer descansar algun dels jugadors amenaçats de suspensió que té amb vistes al decisiu partit per al títol de Lliga de dissabte al Camp Nou contra el Barça. Així caldrà veure si José María Giménez, Thomas Partey i Antoine Griezmann figuren avui a l'equip titular madrileny.