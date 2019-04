10 punts de 33: Una segona volta amb números insuficients

A la sisena va ser la vençuda i el Girona va veure com l'Atlètic de Madrid el superava per primera vegada. Cinc enfrontaments després entre aquesta temporada i l'anterior i, segurament quan més mal pel que fa a la situació classificatòria, li podia fer al Girona, el conjunt matalasser va trobar la fórmula per derrotar-lo. Una derrota dolorosa (2-0) que obliga l'equip a estar molt pendent sobretot del duel d'aquest vespre entre l'Osca i el Celta de Vigo i també de la resta de resultats dels equips implicats en la lluita per evitar el descens (avui el Llevant al camp de l'Athletic Club i el Rayo a Eibar i demà el Valladolid a Leganés).

Sigui com sigui, mirar de reüll -o ara ja directament- els marcadors dels rivals directes desgasta, i molt. Eusebio i els jugadors ho repeteixen sempre de portes enfora tot i que lògicament hi tenen un ull posat. En aquest sentit, la salvació del Girona passa per millorar el rendiment de punts d'aquesta segona volta. I és que el conjunt blanc-i-vermell està signant uns registres deficients aquesta segona volta que l'han dut, no fa tantes jornades, a situar-se a només un punt de les posicions de descens. El coixí és, a l'espera del que pugui fer el Celta avui a Osca, de 6 punts, però podria veure's retallat. El bagatge del Girona a la segona volta és de només 10 punts dels 33 possibles. O el que és el mateix, dels 11 partits disputats en aquest segon tram de campionat, el Girona només n'ha guanyat tres (1-2 Reial Madrid, 0-2 Rayo Vallecano i 0-2 Leganés), n'ha empatat un (Reial Societat 0-0) i n'ha perdut un total de set (3-2 Betis, 0-2 Barça, 3-0 Eibar, 0-2 Osca, 2-3 València, 1-2 Athletic Club i 2-0 Atlètic de Madrid). El número de derrotes està frenant la progressió del Girona cap al seu objectiu. A més a més, l'encallada a l'estadi de Montilivi és monumental i l'equip, a mesura d'encadenar temps sense guanyar-hi, comença a tenir psicosi. El Girona no guanya a Montilivi des del mes d'octubre, quan va superar el Rayo Vallecano (2-1), i és el pitjor equip local de tota la Primera Divisió. Dissabte, en el derbi contra l'Espanyol, els gironins tindran una altra oportunitat de donar una alegria a la seva parròquia.



S'acaba la ratxa a Madrid

La derrota d'ahir, a banda de trencar la imbatibilitat contra l'Atlètic de Madrid, també acaba amb la meravellosa sèrie de victòries a terres madrilenyes d'aquesta temproada. Els gironins venien d'imposar-se consecutivament en les sortides al Santiago Bernábeu contra el Madrid (1-2), a Vallecas contra el Rayo Vallecano (0-2) i a Butarque davant el Leganés (0-2).