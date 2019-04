«M'ha agradat l'esperit de l'equip però ens ha faltat un xic de determinació»

La «falta de determinació» va ser el principal causant de la derrota que el Girona va patir ahir al camp de l'Atlètic de Madrid. Almenys aquest va ser el veredicte d'Eusebio Sacristán. Va obviar en tot moment la intervenció del VAR. Decisiva per a molts, però no pas per al tècnic, que va passar de puntetes quan se li va preguntar pel gol de Godín, que trencava un empat que va durar molts minuts. «No he vist la jugada, l'han concedit i ha pujat al marcador. Ja està». Es va limitar a dir això i va preferir centrar el seu discurs en felicitar «l'esperit» i també «l'esforç» dels seus. Ara bé, sense amagar que quan més equilibrada estava la balança, els va faltar decisió per anar a buscar el gol.

Potser perquè els jugadors no van fer un pas endavant, però també va aprofitar per entonar el mea culpa, com ha fet en d'altres rodes de premsa. Qui sap si per treure un xic de pressió a la plantilla, ofegada pels últims mals resultats. O perquè realment considera que ell hauria pogut fer més. «Ens ha faltat una mica més de determinació per anar cap endavant i buscar el gol. Jo potser hauria pogut fer quelcom per enviar el missatge que s'havia d'anar a buscar el partit. Ens estàvem trobant còmodes, segurs i forts en alguns moments». Era llavors o mai. Però no va ser. Sí que va despertar l'Atlètic, durant molt de temps incapaç de generar perill. «Ells han fet un pas endavant, posant gent a dalt i només així els ha arribat el premi». Perquè fins a l'1-0 havia sigut el Girona qui havia tingut «el control» i tampoc havia «patit gaire». Llavors hi tornava Eusebio: «Podíem estar molt a prop de trobar el premi al treball de tot el partit. En aquella fase potser alguna cosa diferent podríem haver fet per arribar amb més claredat».

Si no va parlar del VAR i la seva aparició, tres quarts del mateix va fer quan se li va preguntar per un possible penal d'Oblak en l'últim minut, just abans que Griezmann marqués el definitiu 2-0. «Ningú m'ha dit res. El que em quedo és que l'equip ha anat a totes a l'última jugada per intentar empatar i hem estat a prop. És l'esperit que vull per al meu equip, tot i que després això ens ha costat un gol en contra».

Perquè més que retrets, el que va fer Eusebio va ser intentar elogiar les virtuts que li havia trobar ahir al seu equip. Sobretot, tenint en compte que durant la prèvia havia explicat que amb el vestidor havia acordat que, passés el que passés durant els partits, els jugadors havien de fer el mateix, sense variar el pla inicial ni tancar-se al darrere si el marcador es posava a favor. «Hem sigut nosaltres mateixos des del principi fins al final. Hem sigut fidels al que volíem. Estic content perquè hem fet al camp allò que havíem parlat durant els dies previs. L'únic és que havíen d'intentar concretar una mica més el control que estàvem tenint».



«Bon partit» de Doumbia

Un dels noms propis del partit va ser el de Seydou Doumbia. Ell era l'encarregat de suplir el lesionat Cristhian Stuani i, segons les paraules d'Eusebio, va tenir un «rendiment bo» durant els 90 minuts que va estar a la gespa. «Ens ha ajudat molt al primer temps gràcies a la seva qualitat, s'ha associat i ha treballat bé. Ha rendit al nivell que tots li veiem cada dia en els entrenaments. És cert que a mesura que ha anat avançant el matx ens ha tocat defensar i treballar més, motiu pel qual hem notat el cansament a les cames i no ens hem associat tant amb ell. Però estic content». Ara caldrà veure si Stuani es recupera per dissabte o si Doumbia, de nou, haurà de ser titular contra l'Espanyol.