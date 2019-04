Douglas Luiz es converteix en indiscutible per a Eusebio

Des de Manchester, l'entorn de Pep Guardiola sempre ha estat convençut de les possibilitats de Douglas Luiz d'acabar-se convertint en un jugador del futbol de més alt nivell. El brasiler, que encara no ha complert els 21 anys, va ser una forta inversió del City que, l'estiu del 2017, va pagar al voltant de 14 milions d'euros al Vasco de Gama per endur-se'l cap a Europa. Als despatxos de l'Etihad Stadium van veure en Douglas Luiz les característiques ideals per jugar de pivot per davant de la línia de centrals, recuperant pilotes i donant una sortida ràpida a la pilota amb passades curtes, en una posició inexistent amb el sistema de tres centrals de Pablo Machín que Eusebio també va fer servir fins abans de la visita al Santiago Bernabéu. Ara bé, quan Eusebio, amb la connivència de la plantilla, va optar per tornar a la seva idea inicial i jugar amb una defensa de quatre el tècnic castellà va tenir clar que, si no estava lesionat, el lloc de pivot defensiu és per a Douglas Luiz.

Dimarts, al Wanda Metropolitano i per enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid, Eusebio va tornar a situar el brasiler per davant de la defensa en l'equip titular tot i que el jove migcampista duia unes setmanes parat per una altra lesió muscular. Va ser entrar a la llista i tornar a jugar d'inici en una posició on, Douglas Luiz a banda, Eusebio no hi acaba de veure cap altre dels seus altres migcampistes com es va poder comprovar divendres passat en el partit contra l'Athletic Club quan un central/lateral com és Marc Muniesa va ser l'escollit per jugar d'entrada en aquesta posició al damunt de la gespa.

Tot i els seus dubtes inicials, Eusebio s'ha acabat rendint a les virtuts de Pere Pons però, en la seva manera de veure el futbol, el tècnic castellà del Girona veu el

migcampista com un interior capaç d'aparèixer en moltes posicions del camp. Guardant la posició ja hi ha Douglas Luiz -o Muniesa si el brasiler no hi és- perquè, a diferència del que li passava a Pablo Machín, Eusebió té més afinitat amb els criteris futbolístics que emanen de Manchester i no té inconvenients a madurar (o intentar-ho) a Montililvi un jugador que Guardiola va visualitzar com el relleu del també brasiler Fernandinho en la posició de pivot defensiu del City.

Després d'una primera experiència complicada a Europa la temporada passada al Girona, amb 19 anys i etiqueta d'estrella no devia ser fàcil entendre que no acabés d'encaixar en el futbol i els plans del tècnic, Douglas Luiz no tenia cap intenció de tornar aquesta temporada a Montilivi. Fins i tot, per a sorpresa de molts, Pep Guardiola s'havia plantejat incorporar-lo al primer equip del City en una possibilitat que els problemes burocràtics amb el permís de treball de Douglas Luiz van acabar descartant. Sense lloc a Manchester, i amb Pablo Machín a la banqueta del Sevilla, el director esportiu blanc-i-vermell Quique Cárcel va poder convèncer Douglas Luiz que tornés a Montilivi tot i les ofertes que tenia per canviar d'aires. Li va dir que, malgrat la seva recent experiència, amb Eusebio les coses serien diferents. I ho han estat. Aquesta temporada, el brasiler ja ha jugat 1.185 minuts de Lliga que, de fet, haurien estat bastants més si no hagués patit un parell de lesions musculars que l'han mantingut de baixa un bon grapat de setmanes. Una dada més: la temporada passada Douglas Luiz només va jugar 307 minuts en tota la Lliga.