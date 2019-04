L'empat del Celta a l'Alcoraz fa que el Girona tanqui la jornada a 5 punts del descens

En una jornada no apta per a taquicàrdics, el Girona ha vist com els resultats, per moments nefastos, tampoc li han anat tan malament. Podria haver estat pitjor. L'equip d'Eusebio continua encallat. Són tres derrotes en els últims quatre partits. L'última, el dimarts al Wanda Metropolitano. Un resultat, el 2-0, que no han aprofitat la majoria dels rivals directes en la lluita per la permanència. Tret del Valladolid, que juga avui a Leganés, cap dels equips que hi ha per sota la classificació ha guanyat. Ni el dimarts ni tampoc ahir. El que es va viure a Vila-real va ser un tastet. L'empat in extremis del Barça no va ser una cosa esporàdica, i d'emocions fortes no en van faltar a la jornada de dimecres. Tot plegat, per deixar la situació força similar. S'acosta el descens, però ho fa molt a poc a poc. Ara és a cinc punts després que el Celta tornés a puntuar, però aquest cop desaprofitant un clar avantatge al camp del cuer.

Perquè quan faltava mitja hora per al final, els gallecs dominaven amb certa comoditat l'Osca. El marcador era de 0-2 gràcies als gols de Brais Méndez i Iago Aspas. Guanyant, el Celta sortia del descens i feia que el Girona veiés com el perill s'acostava a quatre punts. Però el que són les coses. Es va instal·lar la bogeria a l'Alcoraz. Primer, perquè els locals van remuntar en només deu minuts. Gols d'Enric Gallego, Ávila i Pulido per establir el momentani 3-2. Hauria estat perfecte per als gironins, tot i que Boudebouz, al 81, feia el 3-3 definitiu. El punt deixa l'Osca gairebé sentenciat; és cuer i té la permanència a set punts. El Celta continua tercer per la cua, a un del Vila-real, ara mateix salvat. Els viguesos en tenen 29, cinc menys que el Girona.

Eibar 2 - Rayo 1

Va perdre l'Osca, últim, i també va fer-ho el Rayo, penúltim. I això que es va avançar a Eibar amb un gol de Pozo. Ipurua no volia ser menys i també va viure una remuntada. Charles i Pedro León van veure porteria, i 2-1 al final.

Athletic 3 - Llevant 2

Tampoc se n'acaba de sortir el Llevant, que continua dos punts per sota dels gironins. Va ser capaç d'igualar un 2-0 en contra a San Mamés, però Muniain, al descompte i de penal, els va fer un gol que els pot fer molt de mal: 3-2. Els valencians estan a tres del descens i en unes jornades els tocarà visitar Montilivi.