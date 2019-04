Eusebio: "Stuani té bones sensacions"

La titularitat o no de Cristhian Stuani és el gran dilema que té Eusebio Sacristán per al derbi de demà contra l'Espanyol. El davanter uruguaià s'ha entrenat amb normalitat i ha transmès al tècnic "que té bones sensacions". Tot i això, Eusebio no té encara si fer-lo jugar d'entrada o reservar-lo per a la segona part. "És important que estigui amb nosaltres per tot els que ens dona. Té molta efectivitat de cara a gol i tot el que fa té sentit. Ens ajuda molt. Hem de decidir aviam què fem". Sí que sembla clar que Bounou serà titular un cop recuperat de la lesió malgrat que el tècnic ha convocat José Suárez per si de cas.

Pel que a l'absència de Pedro Alcalá a la llista, el tècnic ha reconegut que li dóna descans després de molts partits jugant de titular de manera consecutiva.

Pel que fa al partit, Eusebio, a diferència de Rubi, ha assegurat que no té més trascendència el fet que el rival sigui l'Espanyol. "Per mi és un partit més que ens ofereix la possibilitat de sumar els tres punts i preparem el partit per sumar els tres punts indpendentment del rival". En aquest sentit, el tècnic tampoc ha mostrat cap interès en voler quedar per davant de l'Espanyol en concret a la classificació. "Vull que el Girona quedi el més amunt possible i que per sota hi hagi el màxim d'equips ,sense pensar quins són. No tinc cap condicionant", ha dit.

El tècnic també ha assegurat que el vestidor no pensa en la mala ratxa a Montilivi, on no guanyen des de fa més de cinc mesos. "Hem de fer les coses bé i centrar-nos en el moment. No he de pensar en el passat ni en el que podia haver passat si...És passat i no es pot canviar". Eusebio ha demanat que l'afició faci costat a l'equip "com sempre ha fet". "Som al momet decisiu i més important de la temporada. Els demanem que ens donin suport i facin un últim esforç per estar amb nosaltres fins al final, malgrat les circumstàncies que hi puguin haver".