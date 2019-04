Pere Pons demana el caliu de Montilivi: «Necessitem que l'afició animi fins al final»

Divendres passat, ara fa justament una setmana, el Girona tornava a perdre a Montilivi. Ho feia contra l'Athletic, en un partit en què l'equip d'Eusebio va anar de més a menys, veient com el seu rival capgirava el marcador en una segona part per oblidar. Tan fluixa va ser la imatge després del descans que, a banda d'algun xiulet aïllat, hi va haver una part del públic que va desfilar cap a casa uns minuts abans que l'àrbitre xiulés el final. Va passar just el contrari del que vol el vestidor. Primer, per la derrota. Els jugadors tenen ganes de trencar d'una vegada per totes la seva nefasta ratxa de resultats a casa, on no guanyen un partit de Lliga des de fa més de cinc mesos. I segon, per veure com una part de la seva afició, per més petita que fos, els girava l'esquena i preferia marxar quan encara no estava tot dat i beneït. Tenint en compte que els dos propers duels dels gironins seran a Montilivi i que és més que necessari tornar a sumar per lligar d'una vegada per totes la permanència, Pere Pons va vestir-se ahir de portaveu de l'equip i va demanar a l'afició tot el seu suport. Ell i els seus companys estan convençuts que si el públic està del seu costat, tot serà més fàcil.





?? @ppons17 "Hem de seguir amb la mateixa línia de treball, és la bona. Hem d'ajudar-nos tots i entre tots sumar" ???? #SomhiGirona ???? pic.twitter.com/kpPo7eN2Xo — Girona FC (@GironaFC) 4 de abril de 2019

«Animo la nostra afició a anirmar-nos fins al final i que ens doni aquell plus que ens permeti guanyar a casa d'una vegada per totes i així estar tranquils», deia. Per al de Sant Martí Vell, ara que queden vuit jornades i que els deures no estan fets ni de bon tros, toca que «tothom» vagi de la mà i cap a la mateixa direcció. «Entre tots ens hem d'ajudar. Jugadors, entrenadors, directius, públic... L'altre dia (referint-se al duel amb l'Athletic) és cert que ens vam desconnectar a la segona part. Va ser culpa nostra, però també l'afició ha d'animar-nos per donar-nos aquell plus que ens ajudi a no estar desconcentrats».Desig per a l'entorn, el de Pere Pons, encara que també va assegurar queper guanyar de nou a casa. «S'ha d'estar a l'alçada del que toca». Començant per demà. Després de perdre dimarts al camp de l'Atlètic de Madrid (2-0) i de patir la tercera derrota dels últims quatre partits, ara toca el derbi amb l'Espanyol. «Ens venen uns partits molt importants i estem centrats en el primer. És un derbi i el volem afrontar amb les ganes i la il·lusió que pertoquen. Cap dels dos equips vivim la situació que més ens agradaria».Espera un partit «interessant» i també «disputat», i es mostravaa l'RCDE Stadium i també que el Girona, en el seu primer any a l'elit, els superés a la classificació la passada temporada. «Els vam guanyar al seu camp i estic convençut que ens tenen moltes ganes i voldran venir aquí a sumar punts». Pons va destacar alguna de les qualitats dels de Rubi: «Fan un joc de toc, molt vistós. És un equip al qual li agrada molt tenir la pilota i que intenta jugar. A dalt compta amb gent que té gol. Nosaltres hem de fer el nostre joc, tenir la possessió com sabem i intentar buscar més opcions per fer-los mal».