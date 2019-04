Rubi tornarà a Montilivi quatre anys després

L'any 2013, abans que arribés l'estiu, Joan Francesc Ferrer, més conegut en això del futbol com a Rubi, no va fer altra cosa que desitjar amb totes les seves forces que el Girona acabés a Primera. S'hi va quedar ben a prop perquè el seu equip, capaç de tancar la Lliga regular en quarta posició amb uns històrics 71 punts, acabaria caient contra un Almeria superior en l'última eliminatòria del play-off per pujar. El somni de dirigir els gironins a la màxima categoria s'esfumava i la seva continuïtat al club, també. La seva marxa al Barça va ser el primer pas d'un periple que l'ha dut per les banquetes del Valladolid, Llevant, Sporting, Osca i Espanyol. No serà fins aquest cap de setmana, sis anys després, que tindrà l'oportunitat de respirar futbol de Primera a Montilivi. El que passa és que ho farà com a rival. Rubi tornarà a un escenari que coneix molt bé. Aquest cop, per intentar que el seu Girona no sumi. I sí, a la màxima categoria.

Van ser 47 els partits que el maresmenc va dirigir al capdavant del conjunt blanc-i-vermell, amb un balanç més que notable: 22 victòries, 6 empats i 16 derrotes per signar la millor temporada que s'havia vist fins llavors. Des del seu adeu, l'any 2013, que Rubi només ha tornat un cop a Montilivi. Ho va fer a Segona, mai a Primera. I d'això ja en fa quatre anys. L'abril del 2015, dirigint el Valladolid, es va enfrontar al Girona de Pablo Machín i va perdre per la mínima: 2-1 amb gols d'Aday i Eloi Amagat per als locals, i de Túlio de Melo per als castellans.

Normalment, la sort no l'ha acompanyat en les poques vegades que al llarg de la seva carrera li ha tocat visitar Montilivi. Hi ha guanyat només un cop i ha patit fins a dues relliscades. Aquesta amb el Valladolid i una altra quan dirigia el filial de l'Espanyol. Aquest cop a Segona B, el curs 2007/09 i per un clar 4-2. De l'única alegria en fa gairebé 15 anys. Un contundent 2-5 amb el Sabadell també a la categoria de bronze.

El de demà serà tot just el seu vuitè enfrontament contra els gironins des que és entrenador. Fins ara, el balanç que l'acompanya és d'allò més irregular. No ha empatat mai. O ha perdut o ha guanyat, no hi ha terme mig. Només tres triomfs. El del Sabadell abans esmentat i dos amb el Valladolid, tots dos a Pucela: 2-0 a la Copa i 2-1 en Lliga en la mateixa temporada 2014/15. Els quatre resultats restants, tot derrotes. Un d'ells, ja a Primera Divisió. Va ser a finals d'octubre, quan el Girona es va imposar a l'Espanyol per 1-3 a l'RCDE Stadium.