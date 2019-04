Stuani i Bounou tornen a la llista de convocats del Girona per rebre l'Espanyol

Cristhian Stuani i el porter Bounou són les grans novetats a la convocatòria del Girona per rebre demà l'Espanyol en un partit trascendental en la lluita per la permanència a Primera divisió. Eusebio ha citat 19 homes, incloent el porter del Peralada Suárez, per si finalment el marroquí cau a última hora. Cal recordar que Bounou s'ha perdut els últims dos partits de lliga per lesió i que Stuani no va jugar al Wanda dimarts passat per una sobrecàrrega al soli.



En la llista de convocats també hi són Juanpe, sancionat en la darrera jornada contra l'Atlètic, i Raúl Carnero, que va tenir descans. Respecte la darrera citació han caigut Carles Planas, Valery i Alcalá.