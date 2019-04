Eusebio: «És un partit més»

La titularitat o no de Cristhian Stuani és el gran dilema que té Eusebio Sacristán per al derbi d'aquest migdia. El davanter uruguaià es va entrenar amb normalitat i va transmetre al tècnic «que té bones sensacions» per poder participar. Per aquest motiu, Eusebio va incloure'l a la convocatòria. Tot i això, Eusebio no sap encara si fer-lo jugar d'entrada o reservar-lo per a la segona part. «És important que estigui amb nosaltres per tot els que ens dona i suposa pels companys. Té una gran efectivitat de cara a gol i tot el que fa té sentit. Ens ajuda en la creació, genera problemes, selecciona la feina defensiva... Hem de decidir a veure què fem». Sí que sembla clar que Bounou serà titular un cop recuperat de la lesió malgrat la presència de Suárez a la llista «per precaució».

Eusebio ha deixat clar molts cops que no mira ni vol pensar més enllà del partit que toca. També, que li és ben igual què suposa el tipus de rival que hi ha al davant. Com ahir. Li importa ben poc la rivalitat que hi pugui haver, si n'hi ha, entre el Girona i l'Espanyol. «Per mi és un partit més que ens ofereix la possibilitat de sumar els tres punts i preparem el partit per guanyar independentment del rival que sigui». En aquest sentit, el tècnic, a diferència del seu col·lega Rubi, Eusebio no va mostrar cap interès en voler quedar per davant de l'Espanyol en concret a la classificació. «Vull que el Girona quedi el més amunt possible i que per sota hi hagi el màxim d'equips, sense pensar quins són. No tinc cap condicionant», va dir esquivant amb elegància qualsevol tipus de polèmica.

Pel que fa a la ratxa de cinc mesos sense guanyar a casa, Eusebio va reiterar una vegada més que el vestidor no hi pensa. «Hem de fer les coses bé i centrar-nos en el moment. No hem de pensar en el passat ni en el que podia haver passat si... És passat i ja no es pot canviar». Tampoc es vol desgastar el tècnic en pensar què fan els rivals. «Estem centrats en guanyar-nos la possibilitat de ser a Primera per tercera temporada seguida. No em vull debilitar. Pel que fa al possible onze d'avui, el tècnic va admetre que tindrà presents «els esforços, molèsties i cansament» dels seus homes a l'hora de decidir qui juga i qui comença a la banqueta.