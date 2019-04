Montilivi veurà el duel entre el pitjor local i el pitjor visitant de Primera

Veient que el Girona sembla tenir pànic a Montilivi, on fa cinc mesos que no hi guanya i tenint en compte que l'Espanyol només ha aconseguit un triomf lluny de Cornellà en tota la temporada, hom podria pensar que el més lògic aquest migdia és que el derbi acabi en empat. Potser sí. Qui ho sap. El que és clar és que al terreny de joc hi haurà el Girona, l'equip amb pitjors números com a local de tota la categoria, i l'Espanyol, el pitjor visitant de Primera Divisió. Un duel de ratxes negatives que un els dos equips podria trencar si és capaç de guanyar el partit.

El Girona no guanya un partit de Lliga com a local a Montilivi des del passat 27 d'octubre quan dos gols de Portu van servir per superar el Rayo Vallecano (2-1) en un partit passat per aigua. Era tot just la segona victòria del curs a casa. Des de llavors, els d'Eusebio han encadenat a l'estadi 4 empats i 5 derrotes. Una sèrie que, tenint en compte el gran rendiment de l'equip a domicili, evita que el Girona estigui més tranquil a la classificació. Els números totals del Girona a casa que el fan ser el pitjor local són 2 triomfs, 6 empats i 7 desfetes.

La ratxa de l'Espanyol com a visitant és una setmana pitjor que la del Girona. Els de Rubi tan sols han guanyat un partit a domicili durant tota la temporada i va ser el 21 d'octubre a l'Alcoraz contra l'Osca (0-2). D'aquell triomf ençà, l'equip encadena 4 empats i 6 derrotes. El balanç total de l'Espanyol lluny de Cornellà és d'un triomf, 6 empats i 8 derrotes. L'Osca també només ha sumat 9 punts a fora però hi ha guanyat dos partits.