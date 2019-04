Eusebio prioritza «aixecar els ànims» d'una plantilla ferida en l'aspecte psicològic

Escoltar les últimes rodes de premsa d'Eusebio Sacristán s'està convertint com una mena de dejà vu. L'únic que canvia és la seva posada a escena. Cada cop més trista, apagada. La processó li va per dins, però és humà i veure com l'equip no se'n surt, passa factura. De to lent, baix, al tècnic se'l veu resignat i sol dirigir l'atenció sempre cap als mateixos focus. Per quedar-se amb alguna cosa positiva, posa com a exemple «l'esperit» que mostra el Girona, vagin com vagin les coses. Però no amaga que la dinàmica no és bona i que cal fer alguna cosa. Per això, recorre al recurs habitual, al que no falla darrerament. Al de repetir que «ens hem d'aixecar i tornar-nos a fer forts», i d'assegurar que «cal buscar fórmules per solucionar aquesta situació». No surt d'aquí, Eusebio, encara que el seu equip tampoc li deixa dir cap altra cosa.

Sí que ahir va parlar de jugada «desafortunada» en la determinant acció de l'1-2, encara que bona part de les seves respostes eren gairebé calcades a les de feia vuit dies, quan s'havia perdut amb l'Athletic també a l'estadi. «Hem tornat a la situació de les últimes jornades i tot això acaba pesant en l'ànim del jugador, que cada cop té més claredat per dur a terme la proposta que tenim estudiada». No va parlar de «por», com va fer Àlex Granell a la zona mixta, però sí que va admetre que el moment és «difícil» i que cal recórrer al treball psicològic i a la «teràpia» per reactivar a una plantilla que, ara mateix, té la moral pel terra. «Hem de buscar les fórmules que ens permetin sobreposar-nos a tot plegat. S'ha vist, com va passar el dia de l'Athletic, que ens ha pesat la situació a mesura que avançava el partit. Els jugadors han d'estar tranquils per recuperar el seu nivell. Ens hem d'aixecar, fer-nos forts i seguir endavant».

Preguntat per si el problema, més aviat que futbolístic, era de caire psicològic, Eusebio va respondre afirmativament. «És el que ens està passant i ens està costant molt car. Fem mèrits perquè el resultat de torn sigui més positiu, però la càrrega mental que ens pesa sobretot a les segones parts fa que no tinguem la fluïdesa necessària per superar els rivals. És evident que cal buscar una solució». Necessita un cop de mà el vestidor, i també el propi Eusebio, qui confessava estar tocat. «És un moment difícil. Confiàvem que sumant alguns punts més podríem fer un pas important i no ens ha arribat. Després d'una derrota sempre et quedes fastiguejat. Jo i els jugadors. Em tocarà fer aquesta teràpia a mi també per enfortir-me. He d'animar els jugadors i enviar el missatge que els envio cada dia».

No tenir el cap a lloc fa que a l'equip li falti «la tranquil·litat necessària per desenvolupar el nostre joc». Redundava Eusebio en la idea que «li hem de donar una volta perquè el nostre treball psicològic sigui prou bo per competir en plenes garanties. Hem d'aixecar-nos i continuar amb l'esperit d'unitat que mostren aquests jugadors. Seguir insistint».

Del derbi va veure un «bon» Girona a la primera meitat, però no pas al segon acte. «No hem tingut el control i hem perdut moltes pilotes. Ells s'han trobat còmodes i ha arribat el gol». Va destacar Stuani, abans de dir que el veu totalment recuperat de la lesió que acaba de patir. «Aquesta setmana tindrà temps per recuperar-se». També va lamentar les targetes a Douglas i Granell que els obligarà a descansar el proper diumenge: «Per això tenim la plantilla, per fer una molt bona setmana, treballar-la bé i proposar un onze amb prou garanties per supera el Vila-real».