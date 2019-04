Rubi: «Hem merescut guanyar tot i que hem tingut sort en el segon gol»

Només un cop havia guanyat a fora l'Espanyol en tota la temporada fins ahir. Mesos i mesos d'espera, per imposar-se 1-2 a Montilivi i deixar-se anar. Mentre els seus jugadors ho celebraven als vestidors, el que se sentia fins i tot a la sala de premsa, Rubi destacava «l'alegria» dels futbolistes, alhora que reconeixia que l'equip havia tingut un punt de «sort» en fer el segon i definitiu gol. Res que no el privés de parlar de «victòria merescuda», tot destacant la figura de Darder, un «jugador diferent que té un talent espectacular» i que fa que al col·lectiu li passin «coses positives quan ell flueix».

«Se'ns havia fet massa llarg això de guanyar a fora», deia Rubi, qui no negava tampoc que lluitar per Europa encara és a l'abast. «Ens queda la bala de guanyar l'Alabès, tot i que som un equip modest». Del partit va parlar d'una «guerra interessant» a la primera part entre un i altre equip i que a la segona, «a mesura que han anat passant els minuts ens hem trobat molt a gust». I va negar que la satisfacció de guanyar fos doble per tractar-se del Girona. «És un club al que li tinc una estima especial. Em fa feliç haver guanyat perquè és un derbi i ho necessitàvem».