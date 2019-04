Cordero Vega arbitrarà el partit contra el Vila-real

El càntabre Cordero Vega ha estat desginat per la Federació Espanyola de Futbol per dirigir el partit de diumenge a Montilivi contra el Vila-real (2/4 de 7). Aquest col·legiat ha xiulat cinc vegades el Girona aquesta temporada i cap ha acabat amb victòria blanc-i-vermella. El càntabre va arbitrar en l'empat a Osca (1-1) on va assenyalar un penal per cada bàndol a instàncies del VAR, també en l'empat sense gols contra el Leganés (0-0), en la derrota al camp del Betis on va xiular un penal decisiu de Douglas Luiz en l'afegit (3-2) i en la derrota contra l'Osca a l'estadi (0-2). També va ser 'encarregat de dirigir el duel de Copa del Rei a Vitòria contra l'Alabès (2-2).

A Segona A, el Girona sí que ha guanyat tres partits amb Cordero Vega. L'any de l'ascens (16-17) es va imposar al Còrdova (2-0) i un any abans (15-16) al Mallorca per 1-0. Aquell curs, el càntabre també va dirigir la derrota contra el Numància (2-3) i l'Alcorcón (1-0).