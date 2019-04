El Girona FC té dos dies de descans abans del duel contra el Vila-real

Després de veure com els resultats de la jornada feien que l'avantatge amb el descens es reduís de 5 a 4 punts, el Girona ja té a l'horitzó el partit de diumenge a Montilivi contra el Vila-real (2/4 de 7). La plantilla va fer ahir sessió de recuperació i no tornarà a la feina fins dimecres, quan començarà a preparar el duel contra els de La Plana, l'equip que marca el descens. Per aquest partit, Eusebio tindrà les baixes de Granell i Douglas Luiz. El Vila-real, de la seva banda, juga dijous al vespre l'anada dels quarts de final de l'Europa League contra el València a l'estadi de la Ceràmica.