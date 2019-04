El Girona tanca la jornada a quatre punts del descens

El Girona haurà de patir fins al final per mantenir-se a Primera. Això, per si no havia quedat clar ja després de la derrota contra l'Athletic Club fa dos divendres (1-2), es va confirmar dissabte passat amb una altra desfeta a Montilivi contra l'Espanyol (1-2). Una ensopegada, l'enèsima a l'estadi, on fa més de cinc mesos que no brinda una victòria a l'afició, que a més a més suposa un altre tren perdut cap a la salvació. Un objectiu que semblava a tocar fa tres setmanes que es va guanyar a Leganés (0-2) i es tenia un avantatge de 9 punts respecte el descens però que s'ha complicat arran de les últimes tres jornades. La setmana de tres partits va acabar amb un 0 de 9 d'allò més decebedor per a un Girona que ha vist com els rivals directes li retallaven distàncies fins situar-se a 4 punts. I encara gràcies. El Girona va començar la jornada amb un marge de 5 punts respecte el descens i malgrat que el pitjor dels escenaris podia dibuixar una situació amb només 2 punts de coixí, els resultats d'ahir van ser prou bons i fan que l'avantatge només es redueixi un punt. Així, el Girona ara és 4 punts per sobre d'unes posicions de descens que marca el Vila-real amb 40 punts, precisament el proper rival dels d'Eusebio a l'estadi diumenge (2/4 de 7).

La tarda va començar d'allò més bé pels interessos del Girona i els aficionats blanc-i-vermells van celebrar, havent dinat, encara a l'hora de la sobretaula la derrota del Valladolid. Els castellans van caure al José Zorrilla contra un Sevilla superior que va decidir al final amb els gols de Mesa i Munir (0-2). Els castellans, que tenen els mateixos punts que el Vila-real, han sumat 5 punts dels últims 30 punts en joc.

Malgrat que la Reial Societat va avançar-se i va tenir ocasions per fer més gols, la figura de Iago Aspas va tornar a aparèixer a Balaídos per salvar el Celta. El gallec va capgirar el 0-1 amb dos gols a la represa que van donar els tres punts a un Celta que surt del descens després. La Reial va jugar amb un home menys per culpa de l'expulsió, si més no rigorosa, de William José (m. 50).

Menys botí va obtenir el Llevant contra l'Osca. Els valencians no van passar de l'empat (2-2) contra el cuer que es resisteix a desenganxar-se. Amb l'empat, el Llevant (33) s'acosta a només un del Girona (34). De la seva banda, el Vila-real va tornar a rebre un cop dur a les seves aspiracions de salvació en caure al camp del Betis per 2-1. Als últims minuts del partit, el porter gironí Pau López va aturar un penal a Santi Cazorla que hauria suposat l'empat. La derrota fa entrar els de La Plana en descens amb els mateixos punts que el Valladolid (30).

Iago Aspas jugarà contra el Girona però Víctor Ruiz (Vila-real), no

El davanter gallec, l'home sobre el qual el Celta cimenta la seva remuntada, i que ahir va tornar a ser decisiu per doblegar la Reial Societat, va veure la cinquena groga de la temporada. Aspas va ser amonestat per celebrar el seu segon gol traient-se la samarreta. Això farà que es perdi per sanció i descansi dissabte al Wanda Metropolitano davant l'Atlètic i, d'aquesta manera, pugui jugar contra el Girona el dissabte Sant (13.00) a Balaídos. Qui sí que no s'enfrontarà al Girona és el defensa del Vila-real Víctor Ruiz, que va veure la cinquena ahir contra el Betis.